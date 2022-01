Les groupes Wane et Brasserie de Tahiti en tête des entreprises du Pays

Tahiti, le 26 janvier 2022 – Le magazine économique annuel Dixit est sorti et avec lui le classement des 200 entreprises du fenua par chiffre d'affaires et par effectif basés sur les déclarations de 2020. Le groupe Brasserie de Tahiti (24,7 milliards de Fcfp de chiffre d'affaires) sort en tête du premier classement et le groupe Louis Wane (2012 employés) du second.



La 30e édition du célèbre magazine annuel économique Dixit sera disponible en version papier le 2 février, mais est



En tête du classement basé sur les chiffres d'affaires de 2020, on retrouve le groupe Brasserie de Tahiti (Brasserie, Plastiserd, Tahiti Sign/Access, SDA, Polynésie Froid, Jus de fruits de Moorea, Manutea, Morgan Verneix, La Cave de Tahiti, Polynesian Life Style, Hinano Hawaii, Financière hôtelière polynésienne (FHP)) avec 24,7 milliards de Fcfp. Il est suivi de l'entreprise EDT Engie (22,8 milliards de Fcfp, sur la base des chiffres 2019) et de la filiale de l'OPT Onati (19 milliards de Fcfp en 2020). Arrive ensuite le groupe SEGC Carrefour (18,3 milliards de Fcfp). Et on notera que la quatrième position revient à l'entreprise Brasserie de Tahiti qui totalise à elle seule 13,3 milliards de Fcfp de chiffre d'affaires, juste devant Air Tahiti Nui (12,6 milliards de Fcfp) et Pacific Petroleum et services (11,6 milliards de Fcfp).



Au classement des entreprises par effectifs, trois groupes et six sociétés totalisent plus de 500 salariés en Polynésie française. C'est le groupe Louis Wane qui truste la première place avec 2 012 employés (sur la base des chiffres 2019), devant le groupe Brasserie de Tahiti (1 167 employés), Air Tahiti (956), le groupe Beachcomber (908, chiffres 2020), Air Tahiti Nui (621), Onati (617), Boyer (610), EDT Engie (532, chiffres 2020) et la CPS (510).



"Dessiner un avenir meilleur au fenua"



Outre ce classement chaque année très attendu, le Dixit propose un cahier spécial "Entreprendre et investir", intégrant les premières mesures de la réforme fiscale. Le magazine met également l'accent sur plusieurs "défis auxquels le fenua est confronté" : Défis géopolitiques avec l'Indo-Pacifique ; défis économiques avec les scénarios de sortie de crise, le "yoyo" de l'économie, la fronde contre les projets de Moorea ou encore l'envolée des meublés de tourisme… ; Défis environnementaux avec les questionnements autour du changement climatique ; Et défis sociétaux avec la délinquance juvénile, la réinsertion des prisonniers ou la prise en charge des matahiapo.



Le Dixit s'est fait fort de "s’intéresser aux réponses, aux projets et nouvelles opportunités de développement qui s’offrent au fenua". Une 30e édition qui met ainsi à l'honneur "des initiatives - et combats - d’acteurs publics et privés de tous âges et de toutes conditions, qui s’investissent pour dessiner un avenir meilleur au fenua".



