

Les grilles de la synagogue salies de rouge

Tahiti, le 11 septembre 2025 - Il était difficilement concevable que le conflit Israëlo-Palestinien s’étende jusqu’en Polynésie française. Et pourtant, un coup de téléphone ce jeudi à la rédaction a changé la donne. “Il faut qu’un journaliste aille à la synagogue de Papeete. Il y a le sang des Palestiniens sur leurs grilles. Il y a du sang sur les grilles de ces sionistes”, a prévenu excitée une personne au téléphone avant de raccrocher rapidement.



Un message court, mais malheureusement accompagné de faits. Dans la nuit de mercredi à jeudi, probablement vers 1 heure du matin, une personne a déversé de la peinture rouge sur les grilles d’entrée de la synagogue Ahava Ve Ahva de Papeete. Jeudi après-midi, seul un employé s’évertuait à enlever les traces de peintures alors que le matin même, plusieurs membres de la communauté avait déposé plainte.



Une plainte confirmée par la procureure de la République, Solène Belaouar, jeudi après-midi. “Une enquête est effectivement en cours pour dégradation”, a-t-elle expliqué. “Ce ne sont pas des dégradations simples”, poursuit-elle. “L’enquête est ouverte pour des dégradations en raison de la religion, ce qui est un délit.”



La Direction territoriale de la Police nationale est chargée du dossier et s’orientait jeudi sur les agissements d’un “déséquilibré”.



Contactée, les membres de l’Association Cultuelle des Israélites et Sympathisants de Polynésie n’a pas souhaité réagir sur cet acte de dégradation en attendant que l’enquête suive son cours.



Quant à la personne qui a téléphoné au journal jeudi, et qui pourrait être celle qui a recouvert de peinture les grilles de la synagogue, elle est depuis injoignable.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 11 Septembre 2025 à 17:22 | Lu 5044 fois



