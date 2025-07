Les grèves “pénalisent tout le monde”

Tahiti, le 2 juillet 2025 – Après que le juge des référés a jugé mardi la grève de la Fraap “illicite”, les vols domestiques ont repris ce mercredi. Air Moana dit avoir été “moins impacté” que son concurrent et a pu “rapatrier la totalité” de ses passagers bloqués à Tahiti vers les Marquises. La Fraap, de son côté, assure “continuer le combat”. Elle a déposé un préavis de grève ce mercredi. Si aucun accord n’est trouvé, le mouvement prendra effet le mercredi 9 juillet à 0 h 01.



Il y avait du monde, ce mercredi matin, à l’aéroport de Tahiti-Faa’a et contrairement à ces derniers jours, tous avaient le sourire aux lèvres. Enfin presque tous… En effet, Tauhere et son tane ont décidé de faire une surprise à leurs deux enfants en les envoyant chez la famille aux Marquises. Sauf que leur fils n’a pas apprécié la surprise ! De leur côté, les parents ont eu “un petit peur” que le vol prévu ce mercredi matin soit annulé en raison de la grève de la Fédération de rassemblement des agents de l’administration publique (Fraap) et des pompiers d’aérodrome, “mais on est resté positif”. La grève ayant été jugée ce mardi “illicite” par le juge des référés, les grévistes ont repris ce mercredi le travail. Mais petite frayeur quand même pour ce couple, dont les enfants ont failli ne pas partir. “On a eu un petit souci car apparemment, leur vol était annulé. Ma maman a dit à la compagnie qu’elle n’a reçu aucun message et que mes enfants devaient prendre leur avion ce matin. Et ça y est, mes enfants vont embarquer”, confie-t-elle, rassurée.



Esther et son tane sont, eux, arrivés samedi dernier de métropole, pour des vacances au Fenua. Ils étaient tous deux en partance pour Maupiti. “Je ne connais pas et je suis hyper pressée de découvrir l’île.” Malgré tout, elle affirme que s’il n’y avait pas eu de vol ce mercredi matin, elle et son tane “auraient pu attendre un peu plus longtemps”. Elle précise tout de même qu’ils ont de “la chance d’être chez nos amis (…). Je viens de métropole et donc les grèves, on a l’habitude !” Et elle ajoute que cela aurait été dommage car “je n’ai pas beaucoup de jours sur place et cela m’aurait embêté que je ne puisse pas visiter toutes les îles que l’on a prévues”.

“Nous allons continuer le combat” Mais la joie ne sera que de courte durée puisque comme annoncé par les responsables de la Fraap mardi soir, un nouveau préavis de grève a été déposé ce mercredi. Un seul point de revendication : “La revalorisation du point d’indice salarial (…) dans une fourchette minimale de 1 200 francs et de 1 400 francs”. “La base (…) nous dit de ne pas lâcher le point d’indice et on la suit (…) et ça, on ne lâchera pas”, affirme Gérard Barff, le secrétaire général délégué de la Fraap.



Le patron de la Fraap, Jean-Paul Urima, l’assure lui aussi : “Nous allons continuer le combat (…). Ils savent bien que la Fraap ne lâchera rien”. Les syndicalistes espèrent que le président du Pays, Moetai Brotherson, les invitent au plus tôt pour pouvoir commencer les négociations.



Par ailleurs, le syndicat a décidé de faire appel de la décision du juge des référés qui a estimé mardi que la grève était “illicite”. Pour sa défense, Me Céran Jérusalémy a, lors de l’audience de mardi, fait référence à l’article LP 2622-2 du code du travail qui stipule : “Toute rupture des négociations permet de recourir à la grève sans nouveau préavis”. Le président du tribunal regrette que la Fraap n’ait pas saisi la commission territoriale de conciliation comme le prévoit le texte. Le syndicat indique de son côté que cette commission “n’existe pas. Comment veux-tu que l’on consulte quelque chose qui n’existe pas ? (…). Donc on va déposer légalement un autre préavis de grève.”

“C’est lourd à porter pour nous” Du côté des compagnies aériennes inter-îles, le directeur général délégué à l'exploitation d’Air Moana, Raitini Rey, assure avoir été “moins impacté” que son concurrent Air Tahiti. Il ajoute que l’arrivée du troisième avion de la compagnie a permis de planifier deux vols aux Marquises et “de rapatrier la totalité de nos passagers bloqués ici (…). Donc la gestion était beaucoup moins complexe que pour notre confrère Air Tahiti”.



À ce jour, la compagnie n’a pas encore comptabilisé les pertes. Sa priorité est “la mise en place de ce troisième avion et l’ouverture de nos deux nouvelles destinations qui sont Huahine et Fakarava”, explique Raitini Rey. Le premier vol inaugural pour Fakarava est prévu ce vendredi et celui de Huahine pour bientôt.



Le directeur général d’Air Tahiti, Édouard Wang Fat, regrette quant à lui avoir eu “l’information de la reprise des vols tardivement (…). On espère pouvoir reprendre un programme de vols beaucoup plus visible demain (ce jeudi, NDLR)”. Comme Air Moana, la compagnie rouge et blanc a également “rattrapé pas mal de retard sur tous les passagers bloqués aux Marquises et à Papeete”. Le directeur compte également mettre des vols supplémentaires, d’autant que la haute saison a débuté. Mais si la grève prend effet, “cela va nous laisser très peu de temps pour essayer d’apurer tout le retard”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mercredi 2 Juillet 2025 à 20:24 | Lu 389 fois