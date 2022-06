Les good vibes de Pierpoljak à Taha'a

Tahaa, le 13 juin 2022 – Après ses concerts à Tahiti et Bora Bora, c’est à Tahaa, chez Matahi Laughlin, que s’est produit Pierpoljak dimanche après-midi. Reggae music and good vibes au programme…



La pluie n’a pas empêché les spectateurs de venir nombreux chanter avec le “rasta blanc” Pierpoljak, dimanche après-midi à Taha'a. Après Tahiti et Bora Bora, c'était le dernier concert de sa tournée polynésienne, organisé sur le terrain familial de Matahi Laughlin. Lui-même artiste-compositeur reconnu, Matahi ne cachait pas sa joie : “Je suis ravi d’accueillir Pierpoljak à Taha'a pour la première fois. Les artistes attirent les artistes ! Pour moi, le lieu est idéal pour monter une petite scène. Vanupié, un autre groupe de reggae venu se produire à Tahaa, a même dit que c’était la plus belle scène qu’ils avaient faite ! J’avais peur que les gens annulent à cause de la pluie mais finalement ils sont au rendez-vous. Et je suis content car c’est de l’organisation : ce n’est pas facile de faire venir la sono et les lumières. Et on doit faire attention à respecter le voisinage. J’espère pouvoir continuer à faire venir d’autres artistes connus !”



“Je sais pas jouer autre chose que du reggae”

Dans un décor montagneux, brumeux, au bord de la plage, les pieds dans le sable, le concert de Pierpoljak a démarré aux alentours de 15 heures après une première partie assurée par un groupe de musique Kiani. Très attendu, l’artiste a communié avec son public en descendant plusieurs fois de la scène pour chanter avec les spectateurs. Dès les premières paroles de “Je Descends le bar” ou de la chanson culte “Je Sais pas jouer autre chose que du reggae", le public, oubliant la pluie, a repris en cœur toutes ses chansons, auxquelles le reggae man avait ajouté, çà et là, quelques touches polynésiennes à ses textes.

Vers 17 heures, l’essentiel du public venu de Raiatea a rejoint les navettes pour reprendre la mer tandis que Pierpoljak s’est envolé, lui, vers la métropole.

Rédigé par Marion Alexandre le Lundi 13 Juin 2022 à 16:52 | Lu 466 fois