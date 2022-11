Les gestes écolos transmis aux écoliers de Moorea

Moorea, le 10 novembre 2022 - Près de 400 élèves des classes de CE2 de Moorea sont sensibilisés mercredi et jeudi à la problématique des déchets, plastiques notamment, à Temae. L’idée pour l’association Te mana o te moana, organisatrice de cet événement, est de leur proposer des alternatives au plastique et de leur faire acquérir des gestes écologiques.



Dans le cadre du projet “Aita te pehu : protège ton fenua”, l’association Te mana o te moana a organisé, en partenariat avec la Direction de l’environnement et la commune de Moorea-Maiao, une grande action de sensibilisation, mercredi et jeudi, sur le tri des déchets, les dangers des déchets plastiques ainsi que sur les gestes écologiques à adopter en faveur de toutes les classes de CE2 des écoles de Moorea. Ils étaient ainsi près de 400 élèves à venir profiter des cinq ateliers ludiques mis en place sur la plage de Temae. Il y avait un stand pour monter des “spécimen” à partir des déchets ramassés dans la nature, un stand sur le tri des déchets dans le bac gris et le bac vert, un stand sur les gestes écologiques à adopter pour éviter d’utiliser du plastique, un jeu “questions pour un champion” sur les déchets et enfin une grande chasse aux trésors. Ensuite, les enfants ont ramassé les différents déchets abandonnés sur la plage.



“On essaie de montrer l’importance d’arrêter le plastique et de revenir un peu plus aux traditions. On essaie d’encourager à utiliser certaines choses anciennes de manière à moins polluer et de préserver les ressources actuelles pour nos enfants. On a invité les classes de CE2 vu qu’on sensibilise déjà pas mal les CM1, les CM2 ainsi que les collégiens. C’est bien de cibler ces élèves de CE2 parce que ce sont des jeunes qui démarrent avec les bons gestes. Tu peux bien leur expliquer. On voit quand même qu’ils savent beaucoup de choses, en particulier sur l’importance de ne pas polluer”, explique Vie Stabile, directrice éducation de l’association Te mana o te moana. Les écoliers présents ont, semble-t-il, bien été sensibilisés. C'est le cas d'Alaric Ferachoglou, une élève de l’école primaire de Haapiti : “J’ai bien aimé l’activité sur le tri des déchets et aussi la chasse aux trésors. J’ai pu apprendre comment trier mes déchets. Je ne savais pas comment le faire. Je pense qu’en général, les gens ne respectent pas le tri parce qu’on trouve des déchets partout sur l’île de Moorea. On peut par exemple en trouver sur les plages ou dans les caniveaux.”



Coralie Vanaa, qui vient également de l’école primaire de Haapiti, témoigne : “J’ai aimé la chasse aux trésors ainsi que le tri et le ramassage des déchets. Cela m’a permis d’apprendre encore plus à trier mes déchets. Je l’avais déjà appris à le faire à la maison. J’ai aussi appris dans les activités que les déchets plastiques sont mauvais et peuvent par exemple se coincer dans la gorge d’une tortue. Les gens ne respectent pas du tout parce qu’on les voit venir et repartir en abandonnant leurs déchets. Je ramasse ces déchets quand je les vois et je les mets dans la poubelle de notre maison”.