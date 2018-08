Les gendarmes ont détruit 136 plants de cannabis à Huahine et 287 à Papara

Papeete, le 28 août 2018 - Le vendredi 24 août et le lundi 27 août 2018, les militaires de la compagnie de gendarmerie des Archipels et des Îles du Vent ont menés des opérations de police judiciaire afin de lutter contre la culture illicite de produits stupéfiants.



Les investigations entreprises ont permis la découverte de 136 plants de cannabis à Huahine et 287 plants sur Papara dissimulés sur des propriétés privées.

Les quatre propriétaires, âgés de 26 à 55 ans, font l’objet d’une convocation judiciaire.

Sur instructions du Parquet de Papeete, les produits découverts sont détruits par incinération.



D'après communiqué