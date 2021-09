Les futurs guides de randonnée, comme sur un nuage

"On se nourrit les uns les autres"



" Je suis déjà guide touristique sur mon île, bora Bora. J’accompagne les gens en 4x4, en quad, mais ce que j’apporte me semble trop léger. Et nous avons des demandes pour de la randonnée. Je voulais être en règle, pouvoir accompagner les touristes en toute sécurité et apporter des connaissances.



Je trouve exactement ce que je suis venu chercher grâce aux intervenants bien sûr, mais également grâce aux autres stagiaires et c’est ça qui est bien. On se nourrit les uns les autres.



Le fait d’aller sur le terrain à Tahiti qui est une île différente de Bora Bora, me permet de découvrir d’autres plantes, d’en apprendre plus en botanique. J’ai beaucoup de plaisir à apprendre et j’aurais ensuite beaucoup de plaisir à partager mes connaissances. C’est ça qui me motive, partager et voir les clients heureux d’avoir appris des choses. Je constate que même les locaux, finalement, ont beaucoup à apprendre sur l’environnement qui les entoure. Des locaux qui sont, depuis le début de la crise, de plus en plus nombreux. On reçoit des résidents des îles voisines depuis le 1er confinement. C’est tout à fait nouveau. "