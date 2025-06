Les fumées des incendies au Canada visibles en Europe, sans danger pour la santé

Paris, France | AFP | mardi 03/06/2025 - D'importantes fumées provoquées par de violents et précoces incendies au Canada survolent le nord-ouest de l'Europe depuis fin mai, à très haute altitude donc sans danger pour la santé, provoquant parfois des crépuscules orangés, a indiqué mardi l'observatoire européen Copernicus.



"Des fumées provenant des feux de forêt des provinces canadiennes du Manitoba et de la Saskatchewan ont traversé l'Atlantique, atteignant l'Europe ces derniers jours" et "les prévisions annoncent un transport de fumée supplémentaire cette semaine", écrit le service Copernicus pour la surveillance de la qualité de l'air (CAMS).



Les satellites ont observé un transport des fumées, composées notamment de monoxyde de carbone, à travers l'Atlantique.



"Un premier panache de fumée à haute altitude a traversé la région méditerranéenne les 18 et 19 mai", atteignant "la Grèce et la Méditerranée orientale", note le CAMS.



"Un second panache de fumée, beaucoup plus important, a traversé l'Atlantique (...) la dernière semaine de mai, atteignant le nord-ouest de l'Europe le 1er juin" et "d'autres panaches devraient atteindre le continent dans les prochains jours", poursuit le communiqué.



Selon les données en ligne du CAMS, une forte concentration de monoxyde de carbone doit survoler mardi le nord-ouest de la France, dont le Bassin parisien.



En Europe, "le transport de fumée prévu ne devrait pas avoir d'impact significatif sur la qualité de l'air en surface, car de tels épisodes ont tendance à se produire à haute altitude", souligne Copernicus.



"Les effets typiques de ces épisodes se manifestent par un ciel plus brumeux avec des couchers de soleil rouge/orange", ajoute l'observatoire.



Le Manitoba, Etat du centre du Canada qui connait son pire début de saison des feux depuis des années en raison de la sécheresse, et la Saskatchewan (ouest) ont déclaré fin mai l'état d'urgence et évacué des milliers d'habitants.



"Jusqu'au début juin, nos données montrent que les régions centrales du Canada ont connu quelques semaines très intenses en termes d'émissions de gaz à effet de serre", a déclaré Mark Parrington, directeur scientifique au CAMS.



Selon les prévisions des autorités canadiennes, la saison des feux pourrait être "au-dessus de la normale" dans le centre et l'ouest du Canada en juin et juillet, et "bien au-dessus de la moyenne" en août, notamment en raison de la sécheresse grave ou extrême qui sévit dans plusieurs endroits.



Dans le reste du monde, note Copernicus, "de vastes feux de forêt font rage dans le district fédéral extrême-oriental de la Russie depuis début avril", en particulier à l'est du lac Baïkal, ayant provoqué les émissions d'"environ 35 mégatonnes de carbone" dans l'atmopshère depuis début avril.