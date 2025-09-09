Les finales des Oceania de boxe en approche

Tahiti, le 18 septembre 2025 - Débutés mardi, les Oceania 2025 de boxe ont livré leurs premiers résultats. Inscrits directement en demi-finale, Nikee Cummings et Jordanne Fainau Teurua-Tessier ont remporté leur combat et se hissent en finale.







Depuis mardi, les combats pour les Oceania de boxe s’enchaînent à la salle Maco-Nena de Papeete. Et pas des moindres, car pour la journée d’ouverture, quatre de nos représentants sont montés sur le ring : Nikee Cummings en -51 kg, Tukea Cowan en -67 kg et Silvio Cicero en -71 kg chez les hommes, ainsi que Jordanne Fainau Teurua-Tessier en -54 kg chez les femmes. Mais malheureusement, seulement deux d’entre eux seront présents en finale.







Le vice-champion du monde Nikee Cummings a su livrer un combat propre face à un valeureux adversaire de Kiribati, Rabangaki Karoua, et retrouvera l’Australien Hunt en finale vendredi soir. La deuxième qualifiée du jour, Jordanne Fainau Teurua-Tessier, a su franchir l’obstacle papou, Quincy Kavakore, non sans mal, et sera opposée en finale à la Néo-Zélandaise Evans. Deux matchs difficiles attendent nos ‘aito, mais l’envie de décrocher la médaille d’or les aidera à franchir ces deux montagnes.







Dans les autres oppositions, nos boxeurs ont tout donné mais n’ont pu rivaliser face à la puissance de leurs adversaires. Le jeune Manatoa Guillemet, notamment, a dû subir la foudre du Papou Steven Kendu. Le boxeur de Papouasie Nouvelle-Guinée a su imposer sa puissance et son expérience pour faire tomber le champion junior des derniers Oceania.







Lors de cette deuxième journée, chez les filles, Tiniata Claire Teikihapaiupoko a dû s’incliner face à la Néo-Zélandaise Phillipa Matenga. Quelques combats plus tard, c’était au tour de notre représentant chez les -92 kg, Torea Jubely, de tomber sous les coups du Niouéen Duken Holo Tutakitoa-Williams.







Ces Oceania sont difficiles pour nos boxeurs et boxeuses, mais les demi-finales ne sont pas encore terminées et, d’ici la fin de cette troisième journée de jeudi, nos représentants auront sûrement l’opportunité d’atteindre la dernière marche.







Pour les déjà qualifiés, les finales commenceront vendredi soir. On retrouvera sur le ring Matteo Poullet-Osier, qui attend le nom de son futur adversaire, Nikee Cummings, Jordanne Teurua-Tessier, Roger Waoute qui affrontera l’Australien Cassar, et Édith Tavanae qui sera opposée à Arthur, boxeuse venue d’Australie. Rien n’est joué.







Les finales continueront samedi : Heiitiata Lemaire tentera de décrocher le titre face à Zoe, une autre Australienne, et Veroiti Nena affrontera la boxeuse samoane Tuipoloa. En attendant le nom des autres finalistes, qui seront nombreux, on l’espère.

