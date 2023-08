Les festivités du Heiva s’achèvent au Nu’uroa Fest’

TAHITI, le 1er août 2023 - Samedi se déroulera la 4e édition du Nu’uroa Fest’ dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles. Trois groupes de danse et deux groupes de chant présenteront un extrait de leur prestation donnée sur la place To’ata début juillet. Une manière de terminer les festivités du Heiva i Tahiti en beauté.



Le Nu’uroa Fest’, porté par la Maison de la culture en partenariat avec le Musée de Tahiti et des îles, donne rendez-vous au public et aux troupes de hīmene et de ‘ori Tahiti en marge du Heiva i Tahiti. Il vient conclure les festivités de juillet dans un lieu unique, en plein air, dans le cadre naturel des jardins du musée à Punaauia.



Pour cette quatrième édition, samedi, cinq groupes ayant participé au Heiva i Tahiti mais n’ayant pas été primés rejouent une partie de leur spectacle. Les prestations de danse durent 30 minutes, celles de chant durent 20 minutes. L’une et l’autre sont suivies d’une séance photo de 10 minutes avec les danseuses, danseurs et musiciens.



Un dernier moment tous ensemble



Pour les danseuses et danseurs de Tamari’i Hivarani, c’est une première de plus. Tearai Poura Gooding, la cheffe du groupe, rappelle que sa troupe vient de voir le jour. Elle s’est présentée à To’ata pour la première fois en 2023 en catégorie Hura ava tau. Une “très belle” expérience de l’avis de tous. “ Nous avons accepté l’invitation du Nu’uroa Fest’ pour deux raisons, d’abord pour nous faire connaître, mais aussi pour passer un dernier moment tous ensemble. Ensuite, nous ferons une pause avec la rentrée qui s’annonce ”, indique la cheffe de troupe. Danseuses et danseurs seront une trentaine à monter sur le paepae du musée, accompagnés de l’orchestre et de la chorale. Ils ont choisi de présenter “ la partie la plus appropriée ” de leur spectacle, celle qui se prête le mieux au lieu.



Pour le groupe de chant Tamanui Apato’a no Papara, en revanche, ce n’est pas une première. Ils étaient là en 2022 et s’apprêtent à présenter leurs tārava, ‘ūtē et rū’au avec lesquels ils ont concouru à To’ata le 7 juillet dernier. Selon David Ihora, le secrétaire, la scène du Nu’uroa Fest’ laisse une plus grande liberté d’expression. “ Car il n’y a pas les enjeux du concours. Nous serons là pour parler de notre culture, notre histoire .” Chanteuses et chanteurs – ils seront une soixantaine – reprendront le thème de la sage-femme, vahine turuae’a. “ Elle avait un rôle très particulier, au-delà de l’accouchement, elle était là pour assurer un rituel, faire en sorte que le bébé intègre un élément de la nature. ”



Hommage



La prestation de Tamanui Apato’a no Papara aura une saveur toute particulière, elle permettra à tous de rendre hommage à l’auteur du thème décédé quelques jours avant le passage sur la scène de To’ata. “ Ses enfants, des chanteurs, sont tous restés avec nous jusqu’au jour J, ils ont attendu pour ramener le corps de leur père à Rimatara, nous chanterons pour papa Kami le 5 août .”



Les troupes dansent toutes en costume hura nui, le grand costume traditionnel. Le Nu’uroa Fest’ est également l’occasion pour le musée d’ajouter deux œuvres supplémentaires à la magnifique collection de l’établissement : “Les costumes du Heiva i Tahiti des années 1940 à nos jours”. Une collection déjà riche de plus de 200 costumes. Lors de ce Heiva i Tahiti 2023, c’est le groupe Tamariki Makemo, dirigé par Vaitiare Fournier, qui a remporté le prix du meilleur costume hura nui. Le groupe remettra donc au musée deux exemplaires (homme et femme) de son costume primé.





Pratique



Le samedi 5 août à partir de 13 heures, dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles.

Programme : 13 heures : accueil et discours ; 13h20 : remise du meilleur costume Hura nui ; 13h30 : Tamari’i Hivarani (danse) ; 14h10 : Tamanui Apato’a no papara (chant) ; 14h40 : Heikura nui (danse) ; 15h20 : Tamari’i Tipaerui (chant) et 15h50 : O Tahiti E (danse).

Entrée gratuite avec billets à récupérer à la Maison de la culture.



La matinée du 5 août, de 10 heures à 11h30, il sera possible de faire la visite guidée de la salle d’exposition permanente du musée, avec Miriama Bono, directrice de l’établissement. Les intéressés doivent impérativement réserver leur place sur le site Internet (places limitées à 20 personnes par visite). Durant toute la journée du 5 août, Te Fare Iamanaha proposera l’entrée à la salle au tarif de groupe.



Contacts



Maison de la culture : 40 544 544 / Pages Facebook : Heiva i Tahiti Officiel

Musée de Tahiti et des Îles : 40 54 84 35 / Page Facebook : Te Fare Iamanaha



Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 1 Août 2023 à 15:23 | Lu 207 fois