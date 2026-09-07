

Les femmes de plus en plus touchées par les problèmes cardiovasculaires

Tahiti, le 30 septembre 2026 – Dans le cadre de l’événement “Marche pour ton cœur” le haut-commissariat a voulu sensibiliser, ses salariées aux risques cardiovasculaires. Sédentarité, changement du mode de vie ou encore alcool, tabac et “le stress, ce qu'on appelle la charge mentale” sont quelques-unes des raisons des risques cardiovasculaires chez les femmes.



Une soixantaine de salariées du haut-commissariat ont troqué, le temps de quelques heures ce mercredi matin, leur robe contre des tenues de sport pour participer à la marche “Au cœur des vahine”. Une initiative organisée en partenariat avec le club Soroptimist international du Fenua.



Après un échauffement devant le haut-commissariat, ces dernières ont parcouru la ville jusqu’au quai des ferries avant de revenir à destination par le parc Paofai.



C’est “une première puisqu'on ne l'avait jamais fait dans le cadre professionnel” assure la directrice adjointe des moyens et de la modernisation de l'État au Haut-commissariat,

Julie Gounaud. Cette sensibilisation s’étale sur trois jours, elle a commencé mardi avec l’intervention du cardiologue Rainui Richaud, l'angiologue Caroline Poulain, la neurologue Louise Watrin, et la directrice de l’Institut du cancer de la Polynésie française et gynécologue, Teanini Tematahotoa. “On a fait une marche dans la bonne humeur, qui était accessible à tous les niveaux, de tous les âges, et toutes les directions du haut-commissariat étaient représentées. Ça fait plaisir. C’est aussi un acte de cohésion, un acte sportif et symbolique pour marquer le coup.”

Des femmes toujours plus touchées par des problèmes cardiovasculaires Pour Julie Gounaud, cette marche a une portée “symbolique”. Si le cancer du sein reste “un sujet très important” les maladies cardiovasculaires ne doivent pas être mises de côté. “Les modes de vie des femmes se rapprochent de plus en plus de ceux des hommes et elles ont de plus en plus de risques en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires”, indique-t-elle.



La sédentarité ou encore la malbouffe y sont aussi pour beaucoup ; ces problèmes peuvent aussi être liés aux “modes de vie qui changent, avec des mauvaises habitudes. Ça peut être la consommation de tabac, la consommation d'alcool, mais aussi le stress, ce qu'on appelle la charge mentale, avec toutes les activités du quotidien que connaît la femme”.



Il y a des signaux d’alerte. Souvent une fatigue très importante. Mais les femmes “ne sont pas suffisamment attentives à ces signaux, ce qui retarde la prise en charge médicale. On continue à aller au travail, à amener les enfants aux activités sportives, et on ne fait pas suffisamment attention à soi”.

Gilbert Wong 76 ans : “Il ne faut pas rester devant la télé” “En principe, tous les matins je fais ma marche au parc Paofai. Je marche beaucoup moins maintenant mais je fais quand même deux tours ça dépend de ma forme. Il y a un an je marchais jusqu'à l'aéroport mais aujourd’hui je n'ai plus d'équilibre. Quelquefois quand je marche, je suis comme un ivrogne : je ne tiens plus sur mes pieds. Et en plus cela devient dangereux car des trottoirs il n’y en a pas partout. Parfois il y en a, et parfois, il n'y en a pas. On m'a dit qu’il faut que je marche c’est bon pour mon cœur. En plus, je n'ai rien à faire d’autre que de marcher, au lieu de ne rien faire ou de rester devant la télé. En tout cas, moi, je sens toujours bien. Je n'ai jamais eu de problème particulier. Je vais de temps en temps chez le cardiologue et il contrôle tout et tout va bien. Je suis un ancien sportif. Je jouais au football et au basket. Ensuite j’ai arrêté et me suis mis à la marche depuis les années 1980. Si j’ai un conseil à donner aux matahiapo c’est de marcher, il faut s'occuper, il ne faut pas rester devant la télé et c'est bien d'organiser ces événements Marche pour ton cœur. Ici tous les anciens vigiles me connaissent et beaucoup sont partis à la retraite. Je pense même que je suis le premier à faire de la marche aussi longtemps.”

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mercredi 30 Septembre 2026 à 18:57 | Lu 167 fois



