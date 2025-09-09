

Les explications sur l'emploi de Starlink par les télés

Tahiti le 21 septembre 2025. Samedi soir, à l’occasion de la retransmission des Oceania de boxe à Tahiti, notre collègue Vaite Urarii Pambrun a pris en photo le dispositif Starlink utilisé par TNTV afin de pouvoir diffuser les matchs en direct sur les réseaux sociaux. Une utilisation qui a créé la polémique.



Moetai Brotherson a dû sortir de son dimanche pour venir en aide à TNTV après la publication par notre collègue Vaite Urarii Pambrun du dispositif Starlink utilisé par la chaîne pour diffuser les Oceania de boxe sur les réseaux sociaux.



La publication des photos du dispositif a immédiatement soulevé une vague d’indignation alors que le matériel a été autorisé récemment à l’importation, mais pas à son utilisation, par le tribunal administratif. Une hérésie législative immédiatement corrigée par le conseil des ministres qui en interdisait l’importation, autant que l’utilisation.



Devant la multiplication des réactions et des interpellations, le président du Pays est venu au secours de la chaîne, dimanche matin. “Les deux télévisions, TNTV et Polynésie La 1ère, ont, il y a quelques mois, déposé une demande de dérogation à des fins de tests, notamment sur leurs événements nomades”, a ainsi précisé le président du Pays. “Ces demandes sont limitées dans le temps et assorties d’un bilan détaillé qu’elles fournissent à la DGEN (Direction générale de l’économie numérique, NDLR) à l’issue de cette période de tests.”



Selon nos informations recueillies auprès de la chaîne, l’utilisation de cette antenne n’est effectivement qu’à l’état de test, mise en place uniquement pour le broadcast (diffusion). Des tests qui auraient d’ailleurs mis en évidence que le système n’était pas aussi efficace que souhaité.



Dans son commentaire, le président du Pays tient à rappeler que Starlink représente “zéro emploi, zéro investissement et zéro taxe payée en Polynésie”, contrairement aux trois opérateurs locaux qui génèrent “des milliers d’emplois, des milliards d’investissement, souvent à perte, pour qu’il existe un service public des postes et télécommunications et des milliards de taxes payées au Fenua”.



“Outre le désastre socio-économique” que représenterait l’homologation de Starlink en Polynésie française, “c’est aussi remettre notre souveraineté numérique entre les mains d’un ultra-milliardaire fantasque, qui pourrait se lever du pied gauche et décider sur un coup de tête de couper le service Starlink ; ce n’est pas de la science-fiction : il l’a déjà fait ailleurs”, conclut Moetai Brotherson.



Rédigé par Bertrand Prévost et Vaite Urarii Pambrun le Dimanche 21 Septembre 2025 à 17:09 | Lu 3066 fois



