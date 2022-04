Les étudiants transmettent les langues et la culture polynésiennes

Tahiti, le 29 avril avril 2022 – Vendredi matin, pour la dernière journée de 'Ei Hono, les étudiants de l'université ont animé des ateliers pour valoriser la diversité des langues et la culture de Polynésie française.





Ce vendredi, sur le campus de Outumaoro, s'est déroulée la journée polynésienne, point d'orgue et conclusion de 'Ei Hono, la semaine consacrée aux langues et à la culture polynésienne à l'UPF. Toute la matinée, les étudiants de l'université ont partagé leurs connaissances et leurs savoir-faire dans 5 pôles représentant les archipels de la Polynésie française disséminés sur le campus. Les ateliers qu'ils animaient, ouverts à tous, proposaient un vaste éventail d'activités permettant d'explorer la diversité linguistique et culturelle du Pays. Au pôle des Gambiers, on pouvait, par exemple, apprendre le reo magareva ou la recette du karapu ; s'initier au hakamanu ou à la confection du ùmuhei au pôle des Marquises. Au pôle Tuamotu, on pouvait découvrir les dialectes pa'umotu; découvrir les secrets de la vannerie des Australes au pôle Tuha'a Pae… Avant de se retrouver autour d'un ahimā'a. Retour en images sur cette matinée de voyages.





















