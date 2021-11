Les escales polynésiennes de Titouan Lamazou au musée

Tahiti, le 25 novembre 2021 - Le peintre-voyageur Titouan Lamazou présente près de 230 œuvres au Musée de Tahiti et des îles à partir de demain. Un record “riche” et “foisonnant” pour l’établissement. Des visites guidées avec l’artiste pour le grand public mais aussi pour les scolaires sont prévues d’ici au 4 juin.



Miriama Bono, directrice du Musée de Tahiti et des îles, se réjouit de l’ouverture de l’exposition Escales en Polynésie de Titouan Lamazou. D’abord parce qu’en raison des restrictions sanitaires et confinement, le projet a duré dans le temps. Ensuite, parce que les œuvres, elles sont 230 et c’est un record pour l’établissement, sont “ riches ” et “ foisonnantes ”. Enfin, parce qu’elle partage avec l’artiste-voyageur la même envie de transmettre. Un programme leur est spécialement dédié et “ ’j’irai dans au moins un établissement scolaire de chaque archipel présenter l’exposition avec un scientifique ”, annonce Titouan Lamazou.



Escales en Polynésie témoigne des rencontres du peintre-voyageur en Polynésie. C’est une exposition de tableaux, dessins mais aussi de certains objets glanés en cours de route qui se décompose en cinq archipels. Chaque archipel démarre par une carte. Chaque tableau ou presque a sa légende manuscrite, rédigée au crayon directement sur le mur.



Elle commence par les Marquises, puis suit “ le mouvement des populations qui seraient ensuite allées aux Tuamotu, aux Gambier, dans la Société et enfin aux Australes ”. Titouan Lamazou rapporte les conclusions d’études scientifiques. “ Je travaille toujours et depuis longtemps avec des chercheurs ”, indique-t-il.



Il précise que ce projet est moins “ anthropocentré ” que Femmes du monde. Ce dernier a duré six ans, et a consisté en la réalisation de portraits de femmes du monde entier rencontrées sur les cinq continents. “ Cette fois, je me suis attardé sur le vivant en général dont nous faisons partie bien sûr, mais il y a des paysages, la flore, la faune terrestre et sous-marine. ”



Çà et là, le visiteur peut découvrir des “ clins d’œil personnels ” et “ rencontres imaginaires ”. Titouan Lamazou raconte qu’il a débarqué aux Marquises là où Melville avait posé le pied 135 ans auparavant et où Jack London s’était arrêté 70 ans avant lui. Sur une toile, les deux auteurs “ qui ont marqué ma jeunesse ” sont représentés ensemble sur ce lieu de débarquement. Plus loin, Gauguin et Stevenson prennent la pause à Ua Pou. La Polynésie de Titouan Lamazou n’est pas seulement riche et foisonnante, elle est aussi gorgée d’histoires.



Pratique



Du 26 novembre au 4 juin 2022 au Musée de Tahiti et des îles, salle d’exposition temporaire.

Des visites guidées sont prévues avec l’artiste suivies de séance de dédicaces de l’ouvrage Escales en Polynésie. Ce dernier est présenté comme le catalogue de l’exposition.

Visites guidées pour le public : 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre, 15 et 29 janvier, 12 février, 12 et 23 mars, 23 avril et 14 et 21 mars.





Contacts





Tél. : 40 54 84 35

FB : Musée de Tahiti et des Iles – Te Fare Manaha

Site internet du musée.

