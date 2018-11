Les entreprises invitées à passer des petites annonces pour leurs déchets

Papeete, le 20 novembre 2018 - Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets qui se déroule jusqu'au 25 novembre, la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Services et des Métiers a présenté hier un site internet destiné à la gestion des déchets professionnels sur le Fenua. Ce tout nouveau site doit faciliter le contact entre les professionnels de tous les secteurs afin de favoriser la récup, la réutilisation des déchets qu'ils produisent, en passant par la case réparation quand c'est nécessaire.



Travailler en amont pour réduire le nombre de déchets produits par les entreprises ! Telle est l'idée de la mise en place du site internet www.dechets-professionnels.pf, par la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Services et des Métiers (CCISM) avec ses partenaires, la Direction de l'environnement, le syndicat Fenua Ma et l'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).