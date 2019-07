Les engagements de la Brasserie lors du rachat de Morgan Vernex

Le groupe Brasserie de Tahiti est autorisé à acquérir la totalité des parts de la société d’importation et de distribution en gros Morgan Vernex. Cette autorisation est accordée par le gendarme polynésien de la concurrence moyennant quelques engagements du groupe acquéreur. Ceux-ci sont rendus publics depuis peu sur le site de l’APC , de même que le contenu de l'autorisation rendue le 6 juin dernier.La société Brasserie de Tahiti s’engage pour une durée de 5 ans, éventuellement prolongeable de 2 années supplémentaires, à ne pas opérer de fusion juridique avec la société Morgan Vernex, ni entre celle-ci et l’une de ses filiales. Le groupe acquéreur s’engage par ailleurs à ne pas effectuer "d’offres groupées ou liées entre, d’une part, ses produits ou ceux de ses filiales (…) et d’autre part ceux de la société Morgan Vernex". La Brasserie s’engage sur la même période à maintenir une force commerciale autonome au sein de la société Morgan Vernex et à laisser à l’entreprise d’importation le soin de la distribution de ses produits, sur le marché local.La société Morgan Vernex est active dans l’importation et la distribution en gros de produits alimentaires, de produits de droguerie, parfumerie et hygiène, de confiseries, boissons, glaces, plats préparés surgelés et d’articles de quincaillerie. Elle classée 49e entreprise polynésienne avec un chiffre d’affaires annuel de près de 2,5 milliards.Le groupe Brasserie de Tahiti a développé un chiffre d’affaires consolidé de 20,8 milliards Fcfp en 2017 (source Dixit). Au classement des 200 premières entreprises polynésiennes, il pointe déjà en 2e position avec un chiffre d’affaires sensiblement égal à celui de la Société EDT Engie. Ce groupe industriel et commercial rassemble déjà sous son giron les sociétés Plastiserd, SDA, Polynésie froid, Jus de fruits de Moorea, Ruhm Manutea, Tahiti Sign et Tahiti Access.L’Autorité de la concurrence avait été saisie le 15 avril dernier d’une demande d’avis, concernant ce projet d’opération de concentration. L’APC a autorisé le 6 juin dernier la concentration sous réserve d’engagements pris par la Brasserie de Tahiti. Ceux-ci doivent garantir que cette opération de concentration sera sans effet sur le fonctionnement concurrentiel du marché polynésien.