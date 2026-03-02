

Les enfants de l'ex-policier français soupçonné d'un double féminicide bientôt rapatriés du Portugal

Guarda, Portugal | AFP | vendredi 27/03/2026 - Les deux enfants de Cédric Prizzon, soupçonné d'avoir tué leurs mères respectives, devraient être rapatriés du Portugal prochainement, mais le cas de l'ex-policier, placé en détention provisoire, devrait être plus long à se dénouer, même si les autorités françaises se préparent à demander son transfert.



Ces enfants, un garçon de 12 ans et sa demi-sœur d'un an et demi, se trouvaient toujours au Portugal vendredi et les autorités portugaises se sont rapprochées de l'ambassade de France pour organiser leur rapatriement, a indiqué à l'AFP une source judiciaire portugaise.



"L'Ambassade de France au Portugal a suivi de près la situation, en lien avec les autorités locales. Le service de sécurité intérieure s'est rendu sur place, dans le nord du Portugal, et facilite la coopération policière et judiciaire franco-portugaise dans le cadre de cette affaire", a confirmé à l'AFP l'ambassadrice Hélène Farnaud-Defromont.



"Le service consulaire est également en lien avec les autorités judiciaires françaises et portugaises afin de veiller à la protection des deux enfants", a-t-elle ajouté dans une déclaration écrite.



Les deux mineurs étaient en compagnie de leur père quand ce dernier a été arrêté mardi lors d'un contrôle routier dans le nord-est du Portugal après plusieurs jours de cavale depuis l'Aveyron, dans le sud de la France.



Le Français de 42 ans, qui a brièvement fait carrière dans la police, est soupçonné d'avoir tué sa compagne de 26 ans et son ex-conjointe de 40 ans, dont les corps ont été retrouvés enterrés dans un lieu isolé du district de Bragança, à une centaine de kilomètres au nord du lieu de son interpellation.



- Entente judiciaire -



Après avoir été entendu jusqu'à tard jeudi soir par un juge du tribunal de Vila Nova de Foz Côa, il a été placé en détention provisoire à Guarda.



"Les enfants seront remis aux familles respectives dans les prochains jours, je pense que d'ici lundi ils seront de retour", a assuré à l'AFP une amie de la famille de l'ex-compagne de Cédric Prizzon, habitante du village aveyronnais de Vailhourles.



Le cas de Cédric Prizzon lui-même pourrait en revanche être plus long à régler.



Les autorités portugaises sont en effet compétentes pour juger Cédric Prizzon, si le meurtre des deux femmes a bien eu lieu sur leur territoire. La justice française peut également se saisir de l'affaire, au regard de la nationalité du suspect et des victimes, mais il faudra que les deux pays arrivent à une entente judiciaire, a précisé à l'AFP une source proche du dossier en France.



"La procédure entre maintenant dans la phase d'instruction de l'enquête auprès du ministère public", a indiqué vendredi la source judiciaire portugaise interrogée par l'AFP, qui n'était pas encore en mesure de préciser quel parquet allait être chargé du dossier.



Interrogée sur une éventuelle remise du suspect aux autorités françaises, cette source a indiqué qu'une éventuelle demande n'interviendrait pas à ce stade de la procédure.



"Une mesure d’extradition va être mise en œuvre, une fois qu'un mandat d'arrêt européen sera émis", a de son côté indiqué à l'AFP une source judiciaire française.



L'affaire avait débuté vendredi dernier avec un signalement effectué par un membre de la famille de l'ex-compagne de Cédric Prizzon. Celle-ci, qui travaillait pour une compagnie d'assurances, ne s'était pas présentée à son travail, ni son fils au collège.



- Complice puis victime -



D'après le quotidien populaire Correio da Manha et la télévision SIC, le jeune adolescent de 12 ans aurait indiqué aux enquêteurs que la nouvelle compagne de son père avait participé dans un premier temps comme complice à l'enlèvement dont sa mère et lui-même ont été victimes.



Toujours selon ce témoignage rapporté par les médias, Cédric Prizzon aurait d'abord tué son ex-conjointe, la mère du garçon de 12 ans, puis sa compagne actuelle, après que cette dernière lui a suggéré de se rendre et a menacé de le dénoncer.



Le garçon aurait même été contraint par son père de faire le guet pendant qu'il enterrait les deux corps.



Déchu de son droit de garde, Cédric Prizzon entretenait un rapport très conflictuel avec son ex-compagne, qu'il accusait sur les réseaux sociaux de mettre leur fils "en danger".



En 2021, ce joueur de rugby à XIII de bon niveau s'était rendu illégalement en Espagne avec son fils pendant plusieurs semaines, ce qui lui avait valu une condamnation pour non-représentation d'enfant et harcèlement sur son ex-compagne.

le Vendredi 27 Mars 2026 à 05:37 | Lu 127 fois





