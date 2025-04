Les enfants de Hao profitent pleinement des vacances

Hao, le 2 avril 2025 - Sous l’égide de la commune de Hao, l’association locale Jeunesse Otepa organise des activités à destination des jeunes durant ces deux semaines de vacances scolaires.



Deux semaines d’activités sont au programme des enfants de Hao durant les vacances scolaires. La première semaine, du 31 mars au 4 avril, se déroule dans la salle omnisports Maoake Taharoa et est tout naturellement dédiée à la fête de Pâques et au sport en salle. Une trentaine d’enfants de 5 à 15 ans sont accueillis et pris en charge, de 8 à 11 heures, par l’association Jeunesse Otepa qui les encadre et organise des jeux de ballon, de cerceaux et des ateliers jeux et dessins pour les plus petits.



La deuxième semaine de vacances sera toujours prise en charge par l’association mais se déroulera quant à elle en extérieur. Du 7 au 11 avril, les enfants se retrouveront sur une plage en bord de lagon pour des activités nautiques et des jeux de plein air, si les conditions météorologiques le permettent. Pour clore ces deux semaines, une chasse aux œufs sera organisée ainsi qu’un goûter partagé. Deux semaines d’activités sont au programme des enfants de Hao durant les vacances scolaires. La première semaine, du 31 mars au 4 avril, se déroule dans la salle omnisports Maoake Taharoa et est tout naturellement dédiée à la fête de Pâques et au sport en salle. Une trentaine d’enfants de 5 à 15 ans sont accueillis et pris en charge, de 8 à 11 heures, par l’association Jeunesse Otepa qui les encadre et organise des jeux de ballon, de cerceaux et des ateliers jeux et dessins pour les plus petits.La deuxième semaine de vacances sera toujours prise en charge par l’association mais se déroulera quant à elle en extérieur. Du 7 au 11 avril, les enfants se retrouveront sur une plage en bord de lagon pour des activités nautiques et des jeux de plein air, si les conditions météorologiques le permettent. Pour clore ces deux semaines, une chasse aux œufs sera organisée ainsi qu’un goûter partagé.



Rédigé par Teraumihi Tane le Mercredi 2 Avril 2025 à 18:27 | Lu 198 fois