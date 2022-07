Les élus de Ua Pou en formation “financement”

Hakahau, le 28 juillet 2022 - Seize membres du conseil municipal de Ua Pou ont participé, mardi et mercredi, à la formation de 9 heures sur la thématique des financements de projets de territoire.



Les formations étant très demandées dans les archipels éloignés et parfois difficiles à mettre en œuvre, le maire de Ua Pou, Joseph Kaiha, n’a pas hésité à saisir l’opportunité quand elle s'est présentée. Il a été contacté il y a trois mois par l'Académie des leaders publics, un organisme agréé de métropole qui proposait d’approfondir les connaissances sur différentes thématiques.



Mardi et mercredi à la mairie de Ua Pou, des sujets comme le marketing territorial, le dialogue avec les financeurs, comment s’y prendre pour trouver d’autres financements ou encore comment attirer des compétences ont été abordés durant ces deux demi-journées de formation et ateliers en petits groupes.



L'eau, problématique coûteuse



Le maire de Ua Pou souhaitait une formation qui puisse être orientée vers le domaine de l’eau, énorme problématique sur l’île qui subit presque annuellement d’intenses épisodes de sécheresse. “Je voulais voir de quelle manière on pourrait mettre en place des projets dans le volet de l’eau, et éventuellement trouver des financements d’autres organismes que ceux que l’on connaît en Polynésie. Et pourquoi pas s’orienter vers des sources de financements tels que le mécénat ou le crowdfunding (financement participatif, ndlr)” explique-t-il. “C’est un type de formation différent de que ce que nous propose le SPC. Ce ne sont que 9 heures de formation, donc c’est court, mais ça permet au conseil municipal de se retrouver autour d’une thématique commune et de tenter, ensemble, de sortir de sa zone de confort.”



L’intervenant représentant l’Académie des leaders publics (ALP), organisme agréé par le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales qui intervient sur les territoires d’outre-mer, est également maire d’une commune de 10 000 habitants et comprend bien les questionnements et difficultés éprouvés par ses “stagiaires”.

C’est pour cette raison que la formation comprend un chapitre conséquent de discussions et présentation des différents organismes au service du développement des communes tel que l’encore méconnue Cerema –différente du SPC–, agence de l’État qui regroupe l’ensemble des directions d’État les plus importantes ou l’adhésion des communes est possible pour bénéficier de leur expertise sur de nombreuses thématiques.



Cette option de formation relevant du droit individuel à la formation en lien avec la Caisse des Dépôts et Consignations peut être une option complémentaire intéressante à celles proposées par le SPCPF, et permet aux élus de suivre 9 heures de formation annuelle.