Les élèves de l’école hôtelière à l’honneur

Tahiti, le 9 février 2025 – Des cuisines au fournil, en passant par les restaurants pédagogiques et les salles de formation, de nombreux jeunes et leurs parents ont profité de la journée portes ouvertes organisée samedi à l’école hôtelière de Punaauia. L’immersion était totale, puisque ce sont les élèves eux-mêmes qui ont guidé les visiteurs à travers les 18 formations à la carte.





L’école hôtelière Te Parepare de Tahiti était en fête, samedi, à l’occasion du grand retour de la journée portes ouvertes annuelle, qui n’avait plus été organisée depuis la crise sanitaire. Cinq ans plus tard, le tourisme est à nouveau au beau fixe, une croissance synonyme d’attractivité et d’avenir pour les futurs lycéens. Ils sont d’ailleurs venus en nombre avec leur famille pour découvrir l’établissement et ses 18 formations à la carte, guidés par les étudiants.



“Durant la crise Covid, on a senti des difficultés à recruter des jeunes avec la fermeture de certains hôtels et de nos frontières, mais depuis trois ans, on sent qu’il y a un engouement avec le retour des touristes. On constate un taux d’insertion qui dépasse 64% de nos jeunes diplômés au bout de six mois, qui monte à plus de 80% pour les jeunes en apprentissage. Les professionnels nous sollicitent pour des recrutements chaque semaine”, se réjouit Pépin Mou Kam Tsé, proviseur de l’établissement qui compte aujourd’hui 700 élèves pour 134 personnels d’encadrement, dont 82 enseignants.





​Attractivité et débouchés

“Nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau les jeunes, les parents et tous ceux qui souhaitent découvrir les formations et le fonctionnement de notre bel établissement, avec ses restaurants, ses ateliers, l’hôtel d’application, le snack… qui permettent à nos élèves d’acquérir des compétences professionnelles”, poursuit le référent, du CAP au bac professionnel ou technologique, en passant par les mentions complémentaires.



Certaines filières sont particulièrement attractives, comme le BTS Tourisme avec plus de 600 candidatures sur dossier pour un quota de 24 à 28 places. “On souhaite mobiliser les jeunes dans la filière BTS Management Hôtellerie-Restauration, qui s’intègre après un bac en hôtellerie-restauration ou après une classe de mise à niveau d’un an. C’est une filière pour laquelle il y a une forte demande d’embauche de la part des professionnels”, encourage Pépin Mou Kam Tsé, qui travaille également avec les autorités à l’ouverture d’un BTS Diététique à la rentrée prochaine. L’ouverture à l’international fait aussi partie des ambitions du lycée hôtelier. Cette année, une cinquantaine d’étudiants effectueront leur stage dans l’Union européenne ou dans la région Asie-Pacifique, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Une récente convention consulaire ouvre désormais des opportunités en Chine.



Pour ceux qui auraient manqué cette occasion, comme les résidents des archipels, les portes ouvertes se poursuivent toute l’année sous la forme d’une visite virtuelle accessible en ligne. En interne, le prochain temps fort sera un job dating, en avril.



La parole à... Enovai, élève de 3e au collège de Paea : “Je me dirige vers le bac pro Alimentation boulangerie-pâtisserie. Je ne sais pas encore précisément ce que je veux faire plus tard. Je cherche d’abord quelque chose qui me plaît, en restant ouverte à d’autres possibilités.” Teriimanaroa, élève en bac pro boulangerie-pâtisserie : “Je suis passionnée par la boulangerie. J’ai découvert ça grâce à mon frère, qui a fait cette filière. Son parcours m’a inspiré ! J’ai pour but de devenir moi-même professeur dans ce domaine. J’essaie de transmettre ma motivation aux futurs élèves.” Raihei, élève en certification vente : “À la boutique, on vend toutes nos productions aux élèves, aux professeurs et aux clients de l’extérieur. Ça nous permet de nous former à la relation client. J’apprécie ce contact car ça complète bien ma formation initiale en CAP et bac pro cuisine. J’aimerais peut-être monter ma propre entreprise plus tard.” Dylan, élève en bac pro commercialisation et service en restauration : “Je suis à l’internat, vu que j’habite à Moorea. Je suis content d’avoir choisi ce parcours. J’envisage de faire des études supérieures en continuant avec une spécialité, soit sommellerie pour affiner mes connaissances autour du vin, soit accueil-réception pour améliorer mon niveau d’anglais.”





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 9 Février 2025 à 17:26 | Lu 342 fois