Les élèves de Arue mobilisés pour repenser leur commune

Tahiti, le 11 juin 2025 - La commune de Arue a organisé ce mercredi, à la mairie, la première édition de son conseil municipal junior. Composé des élèves de cycle 3 des écoles de Ahutoru, Tamahana et Erima, ce conseil municipal avait pour objectif de sonder les attentes des (très) jeunes administrés et leur faire découvrir les rouages de cette institution. Un exercice civique in situ qui a rencontré un franc succès.



Ce mercredi, la commune de Arue organisait son tout premier conseil municipal junior, en donnant la parole aux élèves du cycle 3 des établissements de Ahutoru, Tamahana et Erima. Chaque école, représentée par ses jeunes élus, a dû soumettre et défendre son projet devant ce conseil constitué exclusivement de leurs camarades des trois établissements. Un exercice durant lequel les élèves ont fait preuve d'une maturité déconcertante : “Les questions étaient très pertinentes”, assure Teura Iriti, maire de la commune de Arue. “Pendant que les rapporteurs présentaient leur projet, on voyait les autres élus prendre des notes. C'est impressionnant parce que l'on voit qu'ils sont intéressés par ce que font leurs camarades de l'école d'à côté. Quant aux questions posées, moi-même, je n'aurais pas forcément eu l'idée d'en poser certaines.” Une performance d'autant plus impressionnante compte tenu du délai dans lequel s'est inscrit ce projet : “Nous avons commencé à préparer ce conseil municipal junior il y a seulement deux mois de cela”, explique la maire. “Un réel challenge pour nos directrices d'école, nos enseignants, ainsi que nos élèves. Mais encore une fois, ils nous ont montré qu'avec du travail, tout est possible et aujourd'hui, on peut voir l'aboutissement de tout ce travail.”



Et la maire de Arue a pris très à cœur l'événement. Car au-delà du simple exercice civique, celle-ci a porté une oreille attentive au cœur des différents projets : “Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir ce regard des élus juniors. Nous n'avons pas le même regard que nos enfants. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'ils voient la commune. Quels sont les projets qu'ils aimeraient voir naître ? Aujourd'hui, on l'a vu, ils nous parlent beaucoup d'éco-parc, d'aire de jeux, ou alors de parcours culturel et naturel. Nous sommes heureux de voir leur simplicité et ce naturel dont ils ont tous fait preuve, notamment lors de l'exercice des questions-réponses.” Et pour cause, les élèves ont joué le jeu jusqu'au bout, n'hésitant pas à pousser leurs camarades des autres établissements jusqu'aux limites de leur projet par des questions techniques, voire très pointilleuses.



Une aire de jeux à Vaipoopoo



Et à l'issue des différentes présentations, c'est finalement le projet “Construire un éco-quartier” de l'école Ahutoru qui a été choisi, jugé plus impactant. Ses élèves ont d'ailleurs pris le temps de faire un état des lieux pour justifier la pertinence de leur projet et faire passer un message aux élus présents pour l'occasion : “Pourquoi construire un éco-quartier ? C'est simple ! Il n'y a aucune structure de jeux sur la commune. Les habitants de Arue doivent se déplacer au plus près sur le site du parc d'Aorai Tini Hau, et au plus loin dans les jardins de Paofai pour pouvoir profiter de ce type d'espace. De plus, un sondage a été réalisé auprès de 80 familles de l'école. Cinquante-deux (soit 65 %) d'entre elles ont répondu favorablement à l'installation d'une aire de jeux pour les enfants de la population de Arue.”



Et les élèves ne se sont pas arrêtés là pour défendre leur idée. “Ce projet s'adresse à toutes les familles de Arue. Le lieu choisi pour l'implantation du projet est accessible à tous puisqu'il s'agit du site de Vaipoopoo. Pratique car c'est un bord de plage où l'on peut venir pique-niquer, faire du sport ou se détendre. Par ailleurs, nous avons même travaillé sur le règlement intérieur à mettre en place à l'entrée du site.” Une expertise et un sens du détail qui n'ont pas manqué de séduire les membres du conseil municipal de Arue. D'ailleurs, Teura Iriti, maire de la commune, annonce d'ores et déjà la couleur : “C'est merveilleux ! Nous souhaitons que ce type de manifestation se fasse chaque année. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour le prochain conseil municipal junior !”