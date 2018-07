Les effets inquiétants des pesticides sur la mémoire des poissons

PAPEETE, le 24 juillet 2018. Les chercheurs du Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement ont démontré la perte de la mémoire des larves de poissons dans un récif corallien pollué par des pesticides. Cette perte de la mémoire expose davantage les larves de poissons aux prédateurs.



« Avoir une mémoire de poisson rouge » , tout le monde connait cette expression qui signifie avoir peu de mémoire. En 2003, les studios Pixar ont créé Dory, un poisson chirurgien devenu célèbre pour ses « troubles de la mémoire immédiate » , une défaillance de la mémoire à retenir des informations nouvelles, qui mènent souvent Dory dans des situations problématiques. Dans la réalité, qu’en est-il de la mémoire des poissons ? Des chercheurs du Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement (Criobe) ont testé la mémoire de larves de poissons chirurgiens bagnard Acanthurus triostegus, qu’on retrouve en large bancs dans les lagons des îles tropicales. Les scientifiques ont voulu tester la capacité des jeunes individus (stade larve) à retenir une situation de danger, en particulier face aux attaques d’un prédateur, le poisson baliste Picasso, Rhinecanthus aculeatus.



Ainsi, des larves du poisson-chirurgien ont été conditionnées pour apprendre à reconnaître le prédateur par l’odeur. Ces larves ont ensuite été mises en situation réelle de prédation, pour tester leur comportement de fuite, et cela après différentes périodes de temps afin d’évaluer la durée de leur mémoire. Les résultats ont montré que les larves mises en contact avec un prédateur, se souviennent de son odeur pendant deux à quatre jours. Cela signifie qu’une larve exposée à cette odeur garde un comportement de fuite quatre jours après la première rencontre. Ce souvenir permet donc d’avoir de meilleures chances de survie.



La mémoire des larves effacée

Alors que l’on parle beaucoup des perturbateurs endocriniens (en particulier présents dans les pesticides), ces éléments qui dérèglent notre développement et affectent particulièrement les enfants en pleine croissance (capacités cognitives et neurologiques diminuées), qu’en est-il pour les habitants de nos océans, touchés eux aussi par ces perturbateurs (via les apports terrigènes lors de fortes pluies par exemple) ? Les chercheurs du Criobe ont souhaité approfondir l’étude sur la mémoire de « Dory » et connaître l’impact du chlorpyrifos, un pesticide largement utilisé dans l’agriculture en régions tropicales, sur la mémoire des larves de poissons chirurgiens. Sont-ils toujours capables d’utiliser leurs expériences passées pour échapper aux prédateurs ? Le résultat de l’étude est inquiétant : la mémoire des larves est complétement effacée dans un récif pollué par les pesticides et ces larves ne se rappellent plus l’odeur du prédateur, ce qui entraîne une diminution de leur comportement de fuite.