Les douanes se dotent d'un nouveau site internet

Tahiti, le 21 mars 2025 – Les Douanes viennent de lancer leur nouveau site internet pour une meilleure accessibilité aux particuliers comme aux professionnels. Vous pourrez notamment faire des simulations pour savoir ce que vous devez payer comme droits et taxes quand vous arrivez en Polynésie, à l'instar de l'application "Je déclare" mise en place en 2023, qui permet de gagner du temps en arrivant à Tahiti après plusieurs heures de vol. Un site qui vise aussi à instaurer un dialogue avec la Douane qui pourra ainsi le faire évoluer en fonction des remarques des usagers.





Quand on évoque les douanes en Polynésie française, outre les saisies de drogue, on pense nécessairement aux voyages. Et on pense donc forcément à ce que nous devons déclarer quand nous arrivons ou que nous rentrons au fenua. Depuis 2023, la plateforme de dématérialisation des taxes douanières "Je déclare" est disponible pour tous les usagers et ça fonctionne déjà plutôt bien.

"C'est une application qui donne satisfaction car il y a de plus en plus de personnes qui déclarent en amont car elles trouvent ça très pratique de savoir déjà combien elles vont payer, et donc déclarer, et de ne pas attendre à la douane", explique le directeur régional des Douanes Serge Puccetti qui précise que depuis la mise en place de cette application, les recettes perçues en termes de déclaration par les voyageurs ont "augmenté de 30% entre avant et après".



Qui dit voyageurs, dit compagnies aériennes. Et si Air Tahiti Nui semble jouer le jeu, il y a encore des progrès à faire au niveau des autres compagnies pour qu'elles proposent ce lien du service des Douanes sur leur propre site, explique encore Serge Puccetti qui tient à souligner que ce nouveau portail numérique des Douanes est plus large et ne se cantonne pas aux seules déclarations à l'entrée sur le territoire polynésien. "On a voulu regrouper toutes les informations qui sont nécessaires sur le site. Donc ce qu'on doit faire quand on déménage, ce qu'on peut faire, ce à quoi on a droit quand on voyage, comment le faire, le transport des animaux, mais aussi des informations sur les concours, un simulateur de droits et taxes...".

Un "avantage budgétaire pour le Pays" Pour le Pays, "l'intérêt c'est de faciliter la vie économique de tous les opérateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels pour qu'ils puissent accéder à une information plus rapide , et aussi pour que les commissionnaires en douane puissent trouver les informations relatives à l'accomplissement des formalités en douane très rapidement, que chacun ait de la visibilité sur les droits et taxes à payer à l'import", explique Cynthia Fabre, conseillère technique au ministère de l'Economie qui y voit une opération "gagnant-gagnant" pour les usagers comme pour le service des Douanes.



Il va en effet "pouvoir traiter les demandes d'information de façon plus rationnelle, et donc alléger les coûts du service des Douanes, donc c'est évidemment un avantage budgétaire pour le Pays". Sachez par exemple que le collectif budgétaire qui sera voté prochainement, est financé à hauteur d'1,8 milliard de francs par les recettes perçues au titre d'amendes douanières pour l'importation illicite de cocaïne (1,5 milliard en 2022 et 300 millions en 2017).



A noter enfin que ce site n'est pas figé et qu'il pourra évoluer en fonction des remarques et suggestions que l'usager pourra faire directement sur le site et dont le service des Douanes est d'ailleurs "très preneur".

Rédigé par Stéphanie Delorme le Vendredi 21 Mars 2025 à 16:49 | Lu 722 fois