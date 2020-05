Les dix plus belles randonnées de Tahiti

Alors que la saison des pluies est terminée et que les contraintes du confinement pourraient se relâcher, pourquoi ne pas penser aux randonnées. La montagne tahitienne n’est pas partout d’une accessibilité parfaite, une bonne raison pour prendre le temps de préparer à l’avance et avec soin votre prochaine saison de plein air sur les hauteurs de notre île : ce ne sont pas les possibilités d’excursions qui manquent. Avec pour guide Jimmy Leyral, Tahiti Infos vous propose les dix plus belles sorties à programmer sur vos agendas…



Président du syndicat des guides de randonnées pédestres de Polynésie française, Jimmy Leyral nous ouvre aujourd’hui les portes de la vaste montagne tahitienne qui abrite des trésors pour qui veut se donner la peine de l’explorer.

Jimmy a choisi avec nous dix randonnées, les dix plus belles, en mixant les faciles, les plus difficiles et les vraiment difficiles. Nous les indiquerons avec une, deux ou trois étoiles en fonction du niveau requis (et même une avec quatre étoiles !).