Les dix candidates à Miss Tahiti 2025 dévoilées

Tahiti, le 28 avril 2025 - Miss Tahiti, c’est reparti. Ce lundi, alors que la pluie tombait drue sur une partie de l’archipel de la Société, l’Intercontinental offrait dix beaux rayons de soleil : les dix nouvelles candidates à l’élection de Miss Tahiti.





Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024 va déjà devoir passer le flambeau dans à peine deux mois. La jeune fille qui s’était hissée dans le top 15 de Miss France en décembre 2024 a accompagné lundi les dix nouvelles prétendantes au titre de Miss Tahiti 2025.



Un peu décontenancées pour certaines par leur première apparition presse, les dix jeunes filles ont présenté leurs atouts pour le grand soir. Un rendez-vous qui prévoit de célébrer cette année les 65 ans de l’élection Miss Tahiti en Polynésie française.



Cet anniversaire s’accompagne de plusieurs changements majeurs. Premièrement, la mairie de Papeete étant en travaux, c’est à la mairie de Pirae que se déroulera l’élection. Une solution présentée par Leiana Faugerat, directrice de la société Miss Tahiti, comme la plus adéquate pour que les candidates puissent avoir des cabines pour se changer entre les tableaux et accueillir du public dans les jardins.



Côté présentation, c’est l’ancienne directrice générale de Miss France, et Miss France 2002, Sylvie Tellier, qui sera au micro en compagnie de Hinarere Taputu, Miss Tahiti 2015.



Enfin, parmi les évolutions du règlement, l’âge limite pour participer à Miss Tahiti a été repoussé de 25 à 30 ans. “C’est un peu difficile d’aller au-delà”, a expliqué Leiana Faugerat à ce propos. “Après 30 ans, les jeunes femmes sont moins disponibles et sont souvent rentrées dans la vie active, ce qui ne leur laisse pas beaucoup de temps pour participer aux répétitions, aux shootings, etc.”

Deux soirées pour un concours Comme chaque année, l’élection de Miss Tahiti sera l’occasion d’offrir deux temps forts. Le premier lors du gala qui se déroulera à nouveau sur le motu de l’hôtel Intercontinental le 31 mai. Une soirée de gala placée sous le thème du “Rima’ī-Miss Tahiti, incarnation du savoir-faire polynésien”, et la soirée d’élection en elle-même le 27 juin sur le thème “Time Machine”. La billetterie pour la soirée de gala est d’ores et déjà ouverte alors que celle pour la soirée d’élection le sera le 5 mai prochain.



Trois époques seront alors explorées, le Tahiti d’antan, les années Gastby et le futur. Frédéric Gilbert, actuel président de la société Miss France, sera le président d’un jury dont la composition demeure, pour l’heure, toujours tenue secrète.



Autre invité de marque : Christophe Licata, danseur de l’émission “Danse avec les Stars” sera présent avec sa compagne pour une démonstration de leurs talents sur scène.



Miss Tahiti sera sélectionnée cette année sur plusieurs critères. 10% sur le test de culture générale, 30% sur la prestation lors du grand oral, 20% sur les SMS envoyés par les supporters, et 40% lors de la prestation le soir de l’élection.

Des changements dans le comité Depuis plusieurs années, le comité Miss Tahiti s’enrichit de l’expérience des misses précédentes. Aussi, cette année, alors que Temanava Domingo intègre le comité, composé déjà de Ravahere Silloux, Matahari Bousquet ou encore Hinarere Taputu, elle sera rejointe par Korail Vernaudon (Miss Heiva 2023) et Kalani Itchner (deuxième dauphine 2024).



Hereia Sanford, Miss Heiva 2024, sera aussi de la partie puisqu’elle présentera une collection qu’elle a dessinée pour la boutique d’un partenaire de l’événement.

Ce qu’il faut savoir…

Soirée de gala

Le 31 mai sur le motu de l’Intercontinental à partir de 18 heures

Tarif unique incluant l’accès à l’after qui se déroulera dans la salle Hibiscus de l’hôtel : 19 900 francs par personne (tarif unique).



Soirée de l’élection

Vendredi 27 juin dans les jardins de la mairie de Pirae

Tarifs :

Tribune : 3 900 francs

Dîneur cuivre : 10 000 francs par personne

Dîneur bronze : 14 000 francs par personne

Dîneur silver : 16 000 francs par personne

Votes du public

Les votes du public ont été ouvert ce lundi avec la présentation des candidates et peuvent être effectués par SMS au 7797 (129 francs par sms).

Pour que votre vote soit comptabilisé, il faudra indiquer le message suivant : MISSTAHITI(espace) suivi du numéro de la candidate. Exemple : MISSTAHITI 11.

Les dix candidates

1 : Haraiki Tu

2 : Kauehi Brunel

3 : Clara Taero

4 : Anaiva Calmajis

5 : Te Ahi Atea Parau

6 : Hinaupoko Devèse

7 : Tepoe Faua

8 : Hilina’i Tamarii

9 : Joaddan Adams

10 : Rachel Moutame



Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 28 Avril 2025 à 18:11 | Lu 618 fois