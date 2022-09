Les dirigeants des îles du Pacifique réunis à Hawaii

Tahiti, le 13 septembre 2022 – La Polynésie française participe actuellement à la 12e Conférence des dirigeants des îles du Pacifique. L'occasion pour Heremoana Maamaautaiahutapu, qui représente la Polynésie, d'échanger avec les dirigeants des îles du Pacifique mais aussi les représentants d'autres pays d'Asie-Pacifique non-membres de la Conférence.



La Polynésie française participe à la 12e Conférence des dirigeants des îles du Pacifique, qui se tient actuellement à Honolulu, à Hawaii. Elle est représentée par le ministre de la Culture, de l'Environnement et des Ressources marines, Heremoana Maamaautaiahutapu. Aux côtés des chefs de gouvernement des Samoa américaines, îles Cook, États fédérés de Micronésie, Fidji, Guam, Hawaiʻi, Kiribati, République des Îles Marshall, Nauru, Nouvelle-Calédonie, Niue, Fédération des Îles Mariannes du Nord, République des Palaos, Papouasie Nouvelle-Guinée, Samoa, îles Salomon, Tonga, Tuvalu et Vanuatu, il participe jusqu'à mercredi aux différentes discussions, dont la thématique cette année est "Pu'uhonua : la Voie du Pacifique".



La Conférence des dirigeants des îles du Pacifique est l'occasion de discuter et d’échanger des points de vue sur les objectifs de développement ; d’identifier les domaines prioritaires de recherche et de formation ; d’élargir le dialogue entre les dirigeants insulaires, et avec d'autres gouvernements, organisations et communautés de la région et du monde ; et de déterminer les priorités régionales autour desquelles le Programme de développement des îles du Pacifique (PIDP) - le secrétariat de la Conférence - développe et exécute ses activités et programmes, rappelle un communiqué de la présidence. Lors de la première journée, lundi, les vingt dirigeants ont participé à un dialogue avec les représentants des pays de l’Asie-Pacifique non-membres de la Conférence : l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du Sud. De son côté, Heremoana Maamaautaiahutapu a rencontré les représentants du Département d’État américain à propos du développement des relations entre les États-Unis et la Polynésie française en matières économique et culturelle, indique la présidence.