Les démarches facilitées pour avoir son numéro de Sécu sociale

Les démarches pour obtenir son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques sont enfin facilitées. De manière plus habituelle, on parle du numéro de "Sécurité sociale" en métropole.Ce numéro est composé de 15 chiffres : le sexe (1 chiffre), l'année de naissance (2 chiffres), le mois de naissance (2 chiffres), le lieu de naissance de la personne concernée (5 chiffres ou caractères), le numéro d'ordre qui distingue les personnes nées au même lieu à la même période (3 chiffres) et la clé calculée (2 chiffres).En métropole et dans les DOM, ce numéro sert à chaque assuré social dans ses relations avec la caisse d'assurance maladie et les autres organismes de protection sociale, comme la caisse de retraite.En Polynésie française, il servira aux personnes évasanées pour leur traitement médical en métropole et à certains retraités locaux. Ce numéro sera aussi utile pour les étudiants polynésiens qui partent étudier en métropole pour leur couverture sociale et leur inscription dans les universités.Ce numéro ne peut être délivré qu'à l'individu concerné. Pour les personnes nées en Polynésie française, vous pouvez demander ce numéro auprès de l'Institut de la statistique de la Polynésie française. Mais attention, pour les personnes nées sur le reste du territoire français ou à l'étranger, il s'exerce auprès des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).Pour obtenir son numéro de "Sécurité sociale", le demandeur a trois possibilités.Il peut se déplacer à l'ISPF avec une pièce d'identité (passeport ou carte d'identité). Il remplit et signe un formulaire de demande de NIR. Son numéro lui sera alors donné immédiatement.Le demandeur envoie par courrier à l'ISPF le formulaire de demande de numéro. Ce formulaire est téléchargeable sur le site internet ispf.pf. L'institut de la statistique lui enverra son numéro de "Sécurité sociale" par courrier postal ou courrier électronique.Le demandeur peut envoyer par courrier électronique à l'ISPF le formulaire avec une copie de sa pièce d'identité (passeport ou carte d'identité) et la copie de son acte de naissance. L'ISPF lui donnera son numéro par mail.Vous pouvez adresser les demandes par courrier postal à BP 395-98 713 Papeete Tahiti ou par mail à ispf.pf . Pour récupérer vous-même votre numéro "Sécurité sociale" rendez-vous à l'ISPF au 1er étage de l'immeuble Uupa, 15 rue Edouard Ahnne à Papeete. L'ISPF est ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 13h30 et le vendredi de 7h30 à 12 h.