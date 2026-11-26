

Les défis de l’Huilerie de Tahiti

Tahiti, le 26 novembre 2026 – Fondée en 1967, l’Huilerie de Tahiti s’apprête à célébrer ses 60 ans. L’huile brute ou raffinée s’écoule bien, mais la production de coprah est en chute libre ces dernières années. Pour compenser le déficit, d’importantes subventions d’équilibre sont attribuées annuellement par le Pays, qui détient l’entreprise à 99,9 %. De Motu Uta aux archipels, on fait le point sur les enjeux économiques et sociaux de la filière avec Henri Leduc, président-directeur général de l’Huilerie de Tahiti, où plusieurs projets de modernisation et de développement sont également en cours.





Quand l’entreprise a-t-elle été créée et quelles sont ses missions ?

“L’Huilerie de Tahiti a été créée en 1967 par Monsieur Julien Siu. Elle a vocation à acheter tout le coprah en Polynésie française, des Marquises aux Australes et îles Sous-le-Vent, sans oublier les Tuamotu-Gambier d’où provient 60 à 70 % de la production.”



“Une baisse énorme due à plusieurs facteurs”

Comment se porte la production de coprah à l’heure actuelle ?

“En 2015, on était à plus de 14.000 tonnes de coprah. En 2025, soit dix ans après, on était à un peu plus de 6.000 tonnes. Il y a une baisse énorme, due à plusieurs facteurs qui peuvent être météorologiques avec des sécheresses aux Marquises, par exemple. Il y a une baisse des producteurs, qui sont passés de 9.000 en 2020 à un peu moins de 6.000 en 2025. Les anciens vieillissent et beaucoup de jeunes privilégient l’armée, la construction ou le tourisme. Ce sont des voies plus attractives que la coprahculture, qui reste un métier difficile. L’indivision entre en jeu, tout comme le vieillissement des cocoteraies qui ne font pas toutes l’objet de régénération. Ce qui fait qu’on observe une baisse de l’activité ces cinq ou six dernières années.”



Et concernant les produits qui en découlent ?

“Le coprah est valorisé en huile brute qui est essentiellement vendue auprès de notre principal client, l’un des plus gros raffineurs de France, qui rachète 80 à 90 % de la production à des fins cosmétiques et alimentaires. Si on multipliait le tonnage par quatre, il nous le prendrait, donc les débouchés sont là, d’autant que la qualité de notre coprah vient du séchage au soleil ; il n’est pas fumé comme dans d’autres pays. Localement, on fournit aussi des sociétés du BTP et des communes pour protéger les engins et pour le décoffrage. Une partie de cette huile, à hauteur de 10 %, est raffinée pour servir à la fabrication du mono’i de Tahiti. Ce qui reste, le tourteau, est vendu aux éleveurs comme complément alimentaire.”



Qu’en est-il de l’évolution des prix d’achat et de vente ?

“Au niveau de l’achat du coprah, il est défini par un arrêté du conseil des ministres. Aujourd’hui, il est à 165 francs le kilo de première qualité [revalorisé le 1er janvier 2025, NDLR]. En ce qui concerne l’exportation d’huile brute, on est assujetti au cours mondial. L’année dernière, on a très bien vendu, cette année aussi, parce que les cours étaient très élevés à plus de 2.500 dollars la tonne, alors que ça peut descendre à 600 ou 800 dollars. Malgré la baisse du tonnage de coprah, on a pu bien vendre l’huile, ce qui nous a permis de respirer.”





“Le coprah, c’est social”

La société anonyme (SA) Huilerie de Tahiti, détenue à 99,9 % par le Pays, s’est vu attribuer 4,4 milliards de francs de subvention d’équilibre en huit ans, dont 596 millions pour cette année 2026. Qu’est-ce qui justifie ce déficit et cet apport ?

“On se doit de respecter notre personnel et le droit du travail. On n’est pas de bons concurrents vis-à-vis de l’Indonésie qui totalise 35 % de la production mondiale de coprah contre 0,1 % pour la Polynésie française. Cette subvention couvre notre fonctionnement, aussi bien les coûts de production et matériels que le transport à l’export, qui font qu’on arrive à des coûts de revient supérieurs à nos prix de vente, malgré la valorisation de nos produits. Cette subvention est structurelle, je crois même que c’est pour ça que le Pays avait repris l’entreprise. Le coprah, c’est social. Comme le disait l’ancienne directrice de la Caisse de soutien des prix du coprah [ex-établissement public, NDRL], ça fournit du travail et un revenu à des gens dans les îles. Ce n’est pas une subvention à perte.”



Dans le rapport de la Chambre territoriale des comptes (CTC) de 2017, six recommandations avaient été faites. Avez-vous pu les mettre en œuvre et pour quels effets ?

“Sur ces six recommandations, tout a quasiment été mis en œuvre. Le plus simple a été de mettre à jour les statuts. Pour les débouchés, on a essayé de développer la diversification avec de la bourre, lait et huile vierge de coco, mais ça n’a pas été très concluant. On a engagé une réflexion avec la filière du mono’i pour la traçabilité des lots d’huile raffinée. On a renforcé l’équipe de direction, formalisé les procédures de travail et migré vers de nouveaux logiciels. On conserve de vieilles machines américaines qui datent pour certaines de 1967 et avant, mais d’autres installations sont plus modernes. Nous avons déjà fait des changements au niveau des broyeurs pour optimiser la production et c’est en projet pour les presses. Concernant le dialogue social, suite aux grèves de 2012 et 2015, on a mis en place des réunions mensuelles avec les délégués du personnel.”



Cette filière qui valorise la chair de coco est emblématique : quels enjeux résident dans le maintien de l’Huilerie de Tahiti à flot ?

“On sait que le Pays est derrière l’Huilerie et connaît l’importance du secteur. J’étais inquiet au vu de la baisse du tonnage de coprah, donc moins de revenus qui vont dans les îles. Pour les Tuamotu de l’Est, l’enjeu est important, comme au fin fond des Marquises ou des îles Sous-le-Vent. Derrière chacun des 6.000 producteurs, il y a des familles entières. Ça maintient les habitants dans les îles et ça permet aux bateaux de desservir les différents atolls selon un tonnage minimum. Et à l’Huilerie, nous sommes 34 salariés.”



“Renouveler nos machines et continuer à produire”

À l’approche de la fermeture annuelle, quelles sont vos perspectives de développement pour 2027 ?

“Poursuivre le renouvellement de nos machines et continuer à produire. On souhaite encourager la production de coprah. On réfléchit à comment on pourrait faciliter le travail des coprahculteurs avec des outils spécifiques. Il y a aussi des petites entreprises qui se montent pour assurer le séchage du coprah. Et nous avons un projet de coprah bio depuis un an : nous allons produire 500 tonnes d’huile brute bio à partir de janvier ou février pour notre acheteur à l’export.”





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 26 Novembre 2026 à 16:21 | Lu 256 fois



