Les dangers de la route expliqués aux plus jeunes à Moorea

Moorea, le 17 décembre 2022 - Dans le cadre du projet “Savoir rouler en vélo”, 15 enfants, âgés de 6 à 11 ans, de chaque commune associée de Moorea ont parcouru, de mercredi à vendredi, quelques kilomètres à vélo sur la route principale de l’île. Le but de la municipalité de Moorea, organisatrice de cette action, est de sensibiliser ces jeunes aux dangers de la route ainsi qu'à la conduite responsable à adopter.



Le service de prévention de la commune de Moorea-Maiao a organisé, cette semaine, le projet “Savoir rouler en vélo” dans le but de sensibiliser les enfants de l’île aux risques de la route et leur transmettre la conduite responsable à adopter. Après une première session, portant sur la connaissance du vélo et de ses outils, puis la deuxième consistant à enseigner le code de la route, au mois d’octobre dernier, cette semaine était consacrée à la mise en situation réelle sur la route dans le cadre du troisième volet du projet. Ainsi, 15 enfants de chaque commune associée, âgés de 6 à 11 ans, ont parcouru avec les équipements et l’encadrement nécessaires, une distance de quelques kilomètres à vélo sur la route de ceinture dans leur commune respective.



Les enfants de Haapiti ont commencé le projet en roulant de la salle polyvalente de Haapiti vers Nuuroa mercredi. Les enfants de Afareaitu et de Teavaro ont ensuite pris le relais jeudi pour partir de la mairie de Afareaitu vers la Direction des services techniques de la municipalité à Vaiare, pour les premiers, et de Vaiare vers la plage de Temae pour les seconds. Vendredi, les enfants de Paopao ont roulé du centre culturel Te Pu Atiti’a vers la plage de Tahiamanu et enfin, les enfants de Papetoai sont partis de la plage jusqu’à la mairie de Papetoai.



“Ce projet consiste à sensibiliser et à informer les enfants sur les risques lorsqu’on a des comportements irresponsables à vélo. Il s’agit également de promouvoir la santé en encourageant les enfants à pratiquer une activité physique tout en respectant les règles de sécurité", explique Tevaearai Puarai, agent en charge de la prévention externe de la commune de Moorea-Maiao. Il ajoute : “On est aujourd’hui à plus de 149 accidents recensés par nos sapeurs-pompiers et l’hôpital de Moorea sur la voie publique. Il est donc important de rappeler à nos enfants et aux plus jeunes les dangers qui existent en empruntant la route principale et les servitudes. Je pense que ces enfants sensibilisés vont ensuite véhiculer un message de sécurité auprès de leurs parents ainsi qu’auprès de leurs frères et sœurs.”





Rédigé par Toatane Rurua le Samedi 17 Décembre 2022 à 19:51 | Lu 146 fois