Les collégiens de Huahine renouent avec les traditions

Huahine, le 31 mars – Plus d'une centaine de collégiens de Huahine étaient réunis jeudi, sur la place Tereva’a, pour une journée culturelle et sportive intitulée Afa’aiho mai i to Hiro’a - montre ta culture. L'occasion de renouer avec les traditions avant les vacances.



Cinq classes du collège de Huahine, soit 122 élèves, ont participé jeudi à l'événement culturel et sportif Afa’aiho mai i to Hiro’a - montre ta culture. C'est sous l'impulsion d’Isabelle Delcroix, principale adjointe du collège de Huahine et de plusieurs professeurs, qu'a été organisée pour la première fois cette journée culturelle dans le but de sensibiliser les élèves à l'environnement et de renouer avec les traditions. Une compétition sportive a été organisée entre chaque classe dans diverses disciplines telles que le va’a, le pātia fā (lancer de javelot), ou encore le maiho’a (course de porteur de fruits).



En amont, chaque classe avait travaillé sur différentes thématiques telles que fa'ata'a te pehu (le tri des déchets), pāruru i te honu (la protection des tortues), pāruru i te moana (la protection des océans), te faufa'a o te vai (la préservation de l'eau) et pārururaa i te to'a, (la préservation des coraux).



Les élèves recompensés

Pour clôturer cette journée festive, fiers de montrer leur travail, les élèves ont déclamé un 'ōrero, face à la mer sur le thème de l’eau, suivi de représentations de percussions et de chants, le tout rythmé par les kamaka et 'ukulele. Des prix a été attribués à toutes les classes pour récompenser les efforts des élèves.



Le prochain événement se déroulera le 19 mai à l'occasion de la journée internationale des langues (en léger décalage avec la date officielle du 21 février) auquel cette fois toutes les classes participeront, chaque niveau présentera une thématique et un spectacle.





Rédigé par Flora Loge le Dimanche 3 Avril 2022 à 10:41 | Lu 195 fois