Les clichés de l'impressionnant incendie du quartier Apahere

Tahiti, le 8 juin 2020 - Trois habitations du quartier Apahere ont brûlé dans un incendie accidentel, lundi matin à Papeete. On ne déplore aucune victime.



Le sinistre s’est déclaré vers 9 h 30. Le feu serait parti d'une friteuse oubliée sur une gazinière.

L’incendie s’est vite propagé dans ce quartier social mitoyen du quartier Tubuai, Mamao. Une implantation urbaine désordonnée où se serrent des maisons de bois et de tôle. Le site, desservi par des venelles, est impossibles d’accès pour les véhicules de sapeurs-pompiers et n'est pas doté de bornes à incendie. Une lance a incendie a dû être tirée sur plus de 100 mètres depuis le camions citerne des pompiers pour venir en aide aux riverains déjà sur place et armés de leurs tuyaux d'arrosage.