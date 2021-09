Les cinq lauréats des Tech4Islands Awards 2021

Tahiti, le 22 septembre 2021 – Ce ne sont pas quatre, mais finalement cinq projets qui ont été récompensés comme lauréats du concours Tech4Islands Awards 2021. Les solutions innovantes et rapidement déployables dans les îles de Lyspackaging, Pacific Beachcomber SC, Sargasse Project, Nīnamu solutions et Boreal Light GmbH ont été mises à l'honneur.



Les cinq lauréats de la troisième édition du concours Tech4Islands Awards organisé par La French Tech Polynésie ont été désignés mardi par le jury final. Alors qu'ils étaient 67 porteurs de projets à candidater cette année, 16 finalistes avaient été sélectionnées le 2 septembre dernier parmi lesquels 5 solutions polynésiennes. Pour les départager, un grand oral s'est tenu mardi soir à Papeete en visioconférence. Les porteurs de projet disposaient de seulement deux minutes pour "pitcher" leur solution et convaincre le jury que cette dernière intégrait l'ensemble des critères du concours : durabilité, solidarité et retombées économiques activables rapidement.



Les résultats sont tombés mercredi matin. L'entreprise française Lyspackaging décroche le grand prix Planète, le groupe hôtelier polynésien Pacific Beachcomber remporte le grand prix Océanie, la startup de Saint-Barthélémy Sargasse Project gagne le grand prix Outre-mer tandis que Nīnamu Solutions est lauréate de la nouveauté de l'année, le grand prix Polynésie. Un cinquième lauréat surprise est également venu s'ajouter aux vainqueurs. Le jury a tenu à saluer la solution WaterKiosk proposée par l'entreprise allemande Boreal Light GmbH, en lui attribuant une "mention spéciale".



Les quatre premiers lauréats cités recevront leurs prix lors du Tech4Islands Summit Tahiti, Quatrième rencontres internationales des îles intelligentes et terres d’innovation, décalé au 1er semestre 2022 en raison de la situation sanitaire. Les vainqueurs seront également mis en relation avec tous les partenaires du concours pour les accompagner dans leur déploiement international.