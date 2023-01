Les chiffres du bilan de l’action de l’État en mer l’année de 2022

Tahiti, le 25 janvier 2023- Mercredi lors d'une conférence de presse, Eric Spitz et le contre-amiral D'Andigné ont présenté les chiffres de l'action de l'Etat en mer de 2022. Un bilan qualifié de "positif"



“Le bilan de l’AEM est positif” a révélé mercredi le haut-commissaire lors d'une conférence de presse sur ce sujet. L’action de l’État en mer est décomposée en quatre catégories différentes, la sauvegarde de la vie humaine et de la surveillance de la navigation, la lutte contre les activités illicites, la protection des ressources marines et la gouvernance et la préparation opérationnelle. “Du banc Macdonald à l’Est de Rapa aux îles Scilly en passant par Mangareva, toutes la ZEE est surveillée, survolée par les forces armées en Polynésie française”, rappelait Éric Spitz, lors de la conférence de presse.



Cette année, “421 opérations de sauvetage ont été coordonnées par le JRCC” a expliqué le contre-amiral d’Andigné lors de la conférence de presse, ce qui a permis le sauvetage de “260 personnes” (13 décès dont 2 disparus sont malgré tout à déplorer, 5 des 13 morts étaient des chasseurs sous-marins). 3 020 navires de commerce en transit ont également été contrôlés et la nouvelle voie maritime dans la zone ouest des Tuamotu mise en place fin 2021 a été empruntée par 97% des navires traversant la zone. Contre le trafic et le braconnage, “904 navires de plaisance” ont fait l’objet de surveillance. Parmi eux, un navire a fait l’objet d’une importante saisie de drogue (420 kg de cocaïne). Un bateau de trafiquants de tortues a également été intercepté.



Pour la protection des ressources marines, “1 445 heures soit 60 jours de mer” ont été effectués pour la surveillance des zones de pêche. “Aucun navire de pêche étranger n’a été détecté en activité de pêche illicite depuis au moins 10 ans”, rappelait Geoffroy d’Andigné. “491 navires” ont été suivis en permanence par le CFIM en 2022. Neuf signalements pour pollution ont également été reçus, dont trois ont été confirmés, “aucun dégazage ni déballastage sauvage n’a été relevé cette année” a révélé le contre-amiral. La mission de la police de l’environnement en mer est en train de devenir un “mandat à part entière de l’AEM”. Plusieurs infractions ont également été relevées pour des “sorties baleines”.