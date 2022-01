Les chevaliers errants de passage au fenua

La Direction de l’environnement nous fait redécouvrir le chevalier errant ou tringa incana, "oiseau limicole de la famille des Scolopacidae". Cet oiseau migrateur, appelé ‘uriri au fenua, est visible de septembre à mai.



La Direction de l’environnement nous fait redécouvrir le chevalier errant ou tringa incana, "oiseau limicole de la famille des Scolopacidae". Cet oiseau voyage jusqu’à Tahiti, voire jusqu’en Australie, pour "fuir le froid glacial de son habitat d’origine" comme l’Alaska ou le nord-ouest du Canada. Il est possible de "l’observer le long des plages, des rivières, où il se nourrit de petits poissons, de crustacés ou de vers de sable". Aussi appelé ‘uriri au fenua, cet oiseau migrateur est considéré comme "porteur de bonne nouvelle".



On le reconnaît grâce à sa taille moyenne d’environ 28 cm, son aspect trapu, son plumage gris au niveau des ailes et du dos, son ventre blanc et ses petites pattes jaunes. Il vient nous rendre visite de septembre à mai, pendant la saison chaude et humide.