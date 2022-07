Les “chargers” surfent un Teahupo'o monstrueux

Plusieurs surfeurs, des Tahitiens et quelques étrangers, ont bravé, mercredi et jeudi, l'interdiction d'accès au mythique spot de Teahupo'o. Ces “chargers” de l'extrême n'allaient évidemment pas laisser passer ce train de houle historique et se sont offerts une session de surf monstrueuse dans la mâchoire de Hava'e. Des vagues mesurant entre 8 et 10 mètres de haut ont ainsi déferlées notamment dans la journée de mercredi.Et le premier héros de ce “Code Red II” se nomme Eimeo Czermak. Le gamin de 18 ans, propulsé en tow-in par le Brésilien, Lucas Chumbo Chianca, s'est élancé sur un monstre d'eau de près de 10 mètres. Si le jeune tahitien n'a pas su trouver la sortie et s'est ensuite fait avaler, il s'en est néanmoins sorti indemne. “On est d'abord passé sur une première vague qui était très grosse déjà, et celle qui a suivi derrière était vraiment énorme et très “west”. On a alors accéléré pour essayer de l'attraper en tow-in. J'ai hésité jusqu'au dernier moment avant d'y aller et puis j'y suis quand même allé”, a confié Eimeo Czermak sur les réseaux sociaux.Juste avant cette bombe du jeune surfeur de 18 ans, Manutea Tahimanarii s'était également engagé sur une vague mais a connu moins de réussite que son cadet en se blessant. Mais rien de bien alarmant.