Les championnats de France au bout des poings

Ce sera au tour ensuite des cadets et des juniors de rentrer sur le ring le week-end du 6 mars avant les finales prévues le week-end suivant. En cadet Nikee Cummings et Raihei Teamo défendront les couleurs du fenua. Chez les juniors hommes Logan Tara 17 ans (-69 kg) et Gabriel Dauphin 16 ans (-81 kg) tous les deux sacrés champions de Polynésie en novembre dernier feront le déplacement dans l'Hexagone.



Relâchement, souplesse, respiration, attaque et sortie. Tous peaufinent actuellement leurs préparations au sein de leur club et auprès des cadres techniques de la FBAPF. "Physiquement ils sont prêts, et il y a encore des petits détails à travailler au niveau technique et tactique. Par exemple ça va être déterminer les bons moments pour frapper son adversaire, et gérer au mieux sa fatigue pendant les combats. Mais sinon le plus gros du travail est fait", explique Henere Tahiata.



"Il faut je travaille sur la distance, au cas où je tomberai contre des petits. Je dois aussi travailler au corps à corps et plus avancer", confie Gabriel Dauphin entre deux exercices. "J'ai travaillé dur ces dernières années et je suis évidemment fier de pouvoir représenter le fenua pour ces championnats de France. Et l'objectif c'est de ramener la ceinture à Tahiti", ajoute le jeune homme.



Logan Tara, champion de Polynésie chez les -69 kg, nourrit les mêmes ambitions que son camarade. " Je sens que je m'améliore de jour en jour dans ma boxe. Je participe pour gagner ces championnats et pour engranger de l'expérience", avoue le pugiliste.



Les sélections cadets et juniors s'envoleront le 27 février prochain pour la métropole.