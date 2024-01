Les cas de leptospirose en forte hausse

Tahiti, le 11 janvier 2024 – Huit cas de leptospirose ont été identifiés durant la première semaine de 2024 à Tahiti, Raiatea et Huahine.



C’est une “vague épidémique” qui est à mettre sur le compte des épisodes pluvieux survenus dernièrement aux îles du Vent et aux îles Sous-le-vent, estime les autorités sanitaires dans le dernier bulletin de surveillance hebdomadaire diffusé jeudi par la Direction de la santé. Huit cas de leptospirose – un chiffre record sur une semaine – ont été identifiés sur 39 prélèvements entre le 1er et le 7 janvier derniers ; sept cas confirmés par PCR et un cas probable ont été déclarés. Sur ces huit infections, cinq hospitalisations ont été rapportées, soit un taux d’hospitalisation de 62,5%.



Parmi les 117 cas déclarés en 2023, la majorité (64%) est constituée d’hommes actifs âgés de 15 à 65 ans. La majorité des cas se situe à Tahiti (60%), Raiatea (22%) et Huahine (6%). Deux décès par leptospirose ont été rapportés en 2023 : un en semaine 44 (une personne de plus de 60 ans) et un en semaine 51 (une personne de plus de 55 ans).



La saison des pluies étant un facteur de risque pour la leptospirose, il est recommandé aux professionnels de santé de prescrire une RT-PCR d’emblée devant toute suspicion de leptospirose, suivie d’une antibiothérapie probabiliste (amoxicilline).