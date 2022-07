Les cas de Covid augmentent de 50% en une semaine

Tahiti, le 27 juillet 2022 – Le nombre de cas de Covid continue d'augmenter. On enregistre 696 nouveaux cas, soit une hausse de près de 50% par rapport à la semaine dernière. Les autorités sanitaires poursuivent l'organisation de vaccinodromes à la présidence pour encourager la vaccination et notamment les rappels, jugés encore insuffisants.



Le nombre de cas de Covid ne cesse d'augmenter. C'est ce qu'indique le dernier bulletin épidémiologique de la plateforme Covid-19. La semaine dernière, 696 nouveaux cas ont été enregistrés, soit une augmentation de 49% par rapport à la semaine précédente. Le taux d'incidence s'établissait ce mercredi à 224 cas pour 100 000 personnes sur sept jours. Un taux probablement sous-estimé en raison du faible dépistage.



Les autorités sanitaires indiquent que le variant BA.5 d'Omicron est toujours très largement majoritaire, avec un taux de positivité en hausse (38%). Mais toujours très peu d'hospitalisations : la semaine dernière, deux patients étaient hospitalisés pour Covid, dont un en réanimation, qui est sorti depuis. Ce sont les personnes entre 40 et 59 ans qui sont le plus touchées. Les 60 ans et plus, qui sont une population à risque, représentent 19% des cas.



Face à la recrudescence des cas, les autorités sanitaires soulignent une augmentation de la vaccination, notamment grâce à l'ouverture de vaccinodromes à la présidence, mais déplorent un taux de rappel encore insuffisant. Les prochains vaccinodromes de la présidence auront lieu ce samedi 30 juillet et les samedis 6 et 20 août.