Les candidatures sont ouvertes pour le brevet pro d'éducateur sportif de l'Isepp

Tahiti, le 23 juin 2022 - L'Institut supérieur de l'enseignement privé en Polynésie ouvre les inscriptions pour son Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport “éducateur sportif, activités physiques pour tous”. Les candidats ont jusqu'au 13 juillet pour déposer un dossier et devront passer différents tests de sélection au mois d'août. Début de la formation, le 19 septembre.



La prochaine session de formation au Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) “éducateur sportif, activités physiques pour tous”, dispensée par l'Isepp, se déroulera du 19 septembre 2022 au 28 juin 2023. Le titulaire de ce diplôme d'État niveau 4 (niveau bac) peut encadrer toutes les activités physiques et sportives à des fins de découverte et de loisirs hors activités en environnement spécifique.



La formation comprend une partie théorique, une partie technique avec l'utilisation de différents supports d'animation dans les trois champs du BPJEPS (activités et jeux sportifs, activités d'entretien corporel et activités physiques en espace naturel), et enfin une partie pratique en alternance, soit 620 heures en formation et 350 heures en entreprise.



Les personnes intéressées, âgées d'au moins 18 ans, ont jusqu'au 13 juillet pour déposer un dossier de candidature. Des tests d'exigences préalables, avec un parcours d'habilité motrice et un test d'endurance, se dérouleront les 22 et 23 août. Les candidats retenus poursuivront les sélections avec un devoir écrit sur table, un oral de 10 minutes et un temps de pratique de jeux sportifs afin d'évaluer leur capacité à s'intégrer dans un groupe. Les résultats seront connus les 29, 30 et 31 août pour un début de formation le 19 septembre.



Les frais d'inscription aux tests d'exigences préalables et aux épreuves de sélection s'élèvent à 6 000 Fcfp. La formation coûte quant à elle 590 000 Fcfp. Renseignements et inscriptions sur le site de l'Isepp www.isepp.pf ou auprès du coordinateur de la formation Benjamin Grosjean au 89.54.11.61.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Jeudi 23 Juin 2022 à 17:40 | Lu 142 fois