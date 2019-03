Les candidats de Miss et Mister Punaauia en stars de cinéma

PUNAAUIA, le 28 février 2019 - ​Qui pour succéder à Mareva Domby et Teihotu Bennett élu respectivement Miss et Mister Punaauia en 2017 ? Le comité organisateur a dévoilé ce jeudi les noms et les visages des prétendantes et prétendants à l'élection de cette année qui se tiendra le 20 avril dans le parc Vairai. Une soirée placée sous le signe du cinéma avec quatre passages au programme. Le premier sur le thème "rétro", le second sur le thème des "Révoltés de la Bounty", le troisième en super héros et héroïnes où les candidats et candidates défileront en maillot de bain. Et pour conclure l'élection le passage "red carpet" en tenue de soirée. "Un spectacle grandiose", ont promis les organisateurs.