Les boxeurs retrouvent le ring

Tahiti, le 30 juillet 2020 - Le club Tamari'i Tuha'a 5 organise samedi à Fautaua la première soirée de boxe post-confinement. Au programme, pas moins de 32 combats.



Après avoir rongé leur frein pendant près de quatre mois, les pugilistes vont enfin retrouver les joies du combat. En effet, le club Tamari'i Tuha'a 5 organise samedi à Fautaua la première soirée de boxe.



64 boxeurs, issus des clubs de Papara, de Pirae, de Taiarapu et de Moorea, se sont présentés mercredi à la pesée. Les amateurs du noble art auront ainsi droit à 32 combats. Les plus jeunes ouvriront le bal avec de la baby boxe et de la boxe éducative. Place ensuite aux combats amateurs avec notamment Gabriel Dauphin (16 ans), champion de Polynésie en titre dans la catégorie des -81 kg et membre de la sélection tahitienne qui devait participer en mars aux championnats de France. On regrette cependant l'absence de ses partenaires en sélection comme Nikee Cummings ou encore Logan Tara, faute d'adversaire dans leur catégorie de poids. A noter également que neuf combats opposant des féminines sont prévus au cours de la soirée.



"Les boxeurs avaient hâte de pouvoir remonter sur le ring et de retrouver l'ambiance des combats. "Ça fait deux mois à peu près qu'on a pu reprendre les entraînements et je voulais attendre en fait que les gars se remettent en forme avant de reprendre les soirées", indique Ismaël Tahiata, président de la Fédération de boxe anglaise de Polynésie française (FBAPF).





Championnats de Polynésie en ligne de mire



Cette soirée de reprise sera par ailleurs l'occasion pour la fédération, de jauger le niveau des boxeurs à trois mois des championnats de Polynésie qui se tiendront du 26 octobre au 7 novembre. "Après cette première soirée, on enchaîne la semaine d'après avec une autre soirée de combats. Ce sera l'occasion de faire combattre des jeunes boxeurs et de découvrir de nouveaux talents. Grâce à ces soirées, ils pourront engranger de l'expérience", explique Ismaël Tahiata.



Cette soirée de reprise sera par ailleurs l'occasion pour la fédération de remettre une coupe à Ariitea Putoa, sacré, en février dernier, champion de France de boxe amateur en super-lourds (+ 91kg). Un hommage sera également rendu à Vaihei Maruhi, boxeur émérite du fenua, décédé en avril à l'âge de 22 ans. Rendez-vous donc samedi à partir de 19 h à la salle de Fautaua.