Les bouées connectées BiOceanOr vont surveiller nos lagons

PAPEETE, le 17 octobre 2019 - La start-up niçoise BiOceanOr a remporté le concours Tech4islands avec ses bouées connectées. Et elles vont servir directement à la Polynésie, puisqu'une première bouée est installée à Moorea et elle sera peut-être suivie par de nombreuses autres.



BiOceanOr est une startup de la région PACA qui développe une bouée intelligente. Elle agit comme une station météo sous-marine connectée. Elle est capable de mesurer en temps réel la pollution de l'eau, l'oxygène dissout, la température et une myriade d'autres données. Elle les transmet à distance à ses utilisateurs et est totalement autonome grâce à ses panneaux solaires.



La start-up utilise aussi les innovations du BigData et du machine learning pour analyser toutes ces données et en ressortir des conseils utiles pour les professionnels de l'aquaculture ou de la perle, pour les scientifiques qui surveillent l'effet du changement climatique sur nos océans et nos récifs... Ces innovations lui ont permis de remporter le concours Tech4Islands, avec un fonds de 8 500 euros (1 million de francs) et leur invitation au Digital Festival Tahiti, entre autres.



Le directeur technique de la jeune entreprise, Maxime Lafont, a donné une conférence ce jeudi au festival. Après avoir résumé les activités de l'entreprise, il a expliqué que la start-up "a une volonté forte d'investir en Polynésie, ça s'implique complètement dans votre projet de smart island. Nous avons installé un premier projet pilote avec le Criobe de Moorea depuis un an, puis nous espérons élargir cette activité avec les professionnels de la perliculture, de l'aquaculture, les scientifiques... C'est un produit qui est pour les Polynésiens, on souhaite qu'il soit réalisé en partie par les Polynésiens."



Il assure que ces bouées sont une solution pour répondre aux grands défis qui nous attendent : "Comment savoir quels seront les effets du réchauffement climatique ? Comment savoir ce qu'il faut améliorer dans la perliculture ? C'est autant d'informations que l'on n'a pas pour l'instant. Donc là on propose un dispositif qui va permettre de mesurer, pour comprendre. Et si on arrive à comprendre, on pourra prendre des décisions pour agir."



Le deuxième lauréat de Tech4island, LeadBees, une startup locale dirigée par l'entrepreneur local Kevin Besson, était à la même conférence. Il a présenté la toute dernière version de son projet de ruche connectée, qui accompagne désormais les apiculteurs "de la création de la colonie jusqu'au consommateur final". Le projet avance très bien puisque la commercialisation de la ruche connectée sera lancée en janvier prochain !