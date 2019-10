Les barrages de Marama Nui font peau neuve

Aujourd’hui, l’hydroélectricité représente 33 à 40% de la production électrique dans le mix-énergétique à Tahiti. Les responsables d’EDT-Engie expliquent que s’il y a des « réflexions » sur « quelques captages à droite à gauche », il n’y a pas à l’heure actuelle de projets de constructions de nouveaux « grands barrages ». Ces ouvrages coûtent cher à financer et posent d’évidentes difficultés environnementales pour les vallées de Tahiti. EDT explique donc se tourner davantage vers des projets hydroélectriques de tailles plus réduites, avec notamment la technologie « Smart Hydro » qui permet des installations « plus petites, au fil de l’eau, avec moins de problèmes de maintenance et plus respectueuses de l’environnement », explique Yann Wolff.



« On ne veut plus porter des projets hydroélectrique qui ne font que de l’hydroélectricité », poursuit le directeur de Marama Nui. « Aujourd’hui, il faut choisir avec les propriétaires de ces vallées quel type de co-développement on veut. Et comment on intègre des projets agricoles ou touristiques par exemple. A Titaaviri, on a des agriculteurs qui peuvent exploiter des fa’apu parce que la piste est entretenue par Marama Nui. Il faut aller vers ce genre d’équilibres ».