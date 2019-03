Les banques polynésiennes ciblées par les pirates informatiques

"Nous avons confié à des sociétés de sécurité internationales la mission de vérifier régulièrement si le site est attaquable ou pas. La dernière faille découverte remonte à quatre ans, et elle était mineure. De plus, le site socredo.pf ne contient que des informations sur nos produits, même s'il y a un lien vers le site bancaire qui est hyper sécurisé. Concernant le phishing, nous sommes comme tout le monde sur internet, nous sommes régulièrement attaqués par les pirates... Après, c'est aux internautes de savoir quand ils peuvent cliquer sur un lien dans un email et quand il ne faut pas cliquer. Il y a aussi des gens qui lancent des protocoles d'attaque automatiques contre le site, comme contre tout le monde sur internet, mais ces attaques ne passent pas. Donc pour nous le site est sécurisé. Il n'y a pas à s'affoler, on est régulièrement attaqués mais il n'y a jamais eu de problème."

"dispose de deux sites totalement distincts et surtout isolés l'un de l'autre : Le site socredo.pf que vous citez est notre site institutionnel sur lequel vous trouverez uniquement des informations publiques sur notre banque. S’il ne dispose pas à ce stade d’un certificat ou de connexion https eu égard aux informations très génériques qu’il contient, son accès est néanmoins régulièrement contrôlé par nos équipes informatiques de même que le fonds et la forme font l’objet d’une veille par nos équipes de communication ; Le second site https://websoc.socredo.com/, qui est le site commercial permettant à nos clients de faire des opérations en ligne, est bien sécurisé et dispose d'un certificat tenu régulièrement à jour. Des test d’intrusion sont régulièrement réalisés pour vérifier la solidité de ce site face à des menaces d’intrusion. Soyez assuré , plus globalement, que nous portons la plus grande attention à la sécurité des données de nos clients et que nos infrastructures informatiques font l'objet d'un suivi étroit en terme de cyber sécurité."

PAPEETE, le 28 février 2018 -La semaine dernière, un expert local en cyber-sécurité nous alertait sur une faille potentielle du site de la Banque de Tahiti, introduite après la migration du site banque-tahiti.pf vers un nouveau serveur (voir le droit de réponse de la banque). La banque conteste donc l'analyse de cet expert, assurant que d'autres sites locaux ont la même vulnérabilité. La BT nous explique tout de même qu'elle va installer un certificat de sécurité plus sérieux dans les semaines qui viennent.Et leur remarque est valide. Effectivement, les sites institutionnels de la Socredo et de l'OPT (Web CCP) n'ont même pas un certificat de sécurité SSL de test : ils ne sont pas protégés du tout par le protocole HTTPS. En pratique, ça veut dire qu'il n'y a pas le fameux "cadenas vert" sur ces sites, ce qui alerte tout de même les clients sur leur mauvaise protection. Comme pour les clients de la BT, est recommandé aux clients Socredo et OPT de mettre les adresses de leur banque en ligne en favori et d'y accéder directement, sans passer par les sites vitrines de ces banques. Pour le CCP, il s'agit de l'adresse secure.opt.pf. Pour la Socredo, il s'agit de websoc.socredo.com. Pour la Banque de Tahiti c'est l'adresse tiarenet.banque-tahiti.pf.Si l'OPT ne pouvait pas nous répondre dans la journée, nous avons réussi à contacter la Socredo. Son responsable communication assure que malgré l'absence de certificat de sécurité sur le site socredo.pf, les clients ne courent aucun risque :Le secrétaire général de la Socredo, Miri Aunoa, nous a également précisé par email que la SocredoMalgré ces assurances, évitez de passer par les sites institutionnels de votre banque pour accéder à votre compte en ligne (la Banque de Polynésie a un site mieux sécurisé, mais accéder directement à son compte en ligne reste une bonne habitude à prendre). Et bien sûr n'accédez jamais à votre compte en cliquant sur un lien reçu par mail !La prudence est de mise car l'infrastructure bancaire polynésienne est particulièrement visée par les pirates ces derniers mois. Leur arme de prédilection est le "phishing" : des faux emails des banques, qui essaient d'attirer les clients vers des faux sites afin de récupérer leurs identifiants et mots de passes bancaires. Par exemple le weekend dernier, les comptes CCP étaient victimes d'une attaque de ce type, avec un mail très bien élaboré qui adoptait toute la charte graphique de la banque. Les trois autres banques locales ont également toutes été victimes d'attaques de ce type ces derniers mois... Et certains de leurs clients ont été pris au piège. Nous avons ainsi reçu le témoignage du directeur d'une grande entreprise locale qui a été victime d'une très mauvaise surprise en consultant ses relevés en ligne, à lire ci-dessous.