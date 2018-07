Les bacheliers ayant reçu la mention "très bien" médaillés

PAPEETE, le 11 juillet 2018. Pas loin de 150 nouveaux bacheliers ayant reçu la mention "très bien" étaient réunis ce mercredi après-midi dans les jardins de l'Assemblée à l'occasion de la cérémonie de remise des médailles du baccalauréat.



Près de 150 nouveaux bacheliers ayant reçu la mention Très Bien et leur famille se sont réunis dans les jardins de l'assemblée ce mercredi après-midi.



Cette cérémonie de remise de la Médaille du baccalauréat frappée par la Monnaie de Paris a été l’occasion de féliciter l’élite de la promotion 2018.



Environ 150 bacheliers ont obtenu une moyenne générale supérieure à 16/20, et donc la mention très bien, sur de 3442 candidats inscrits.

Cinq lycéens de Raiatea ont obtenu également la mention Très Bien. Eux ont reçu leur médaille ce mardi.

Au nom des représentants à l’assemblée, et au nom des polynésiens qu’ils représentent, le président de l’assemblée a félicité individuellement ces brillants bacheliers en leur remettant cette distinction, en leur souhaitant la même réussite dans leurs études et dans leur carrière professionnelle.