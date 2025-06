Les autonomistes en fête à Papeete

Tahiti, le 29 juin 2025 – À défaut de la stèle du parc Paofai, les élus autonomistes et leurs sympathisants ont célébré la fête de l'autonomie à la mairie de Papeete, ce dimanche après-midi. Plusieurs centaines de personnes ont participé à ce dernier 29-Juin férié, marqué par la prise de parole inattendue de Hirohiti Tefaarere.





“Célébrons ensemble les 41 ans du statut d'autonomie de notre Fenua”. Ce dimanche après-midi, plusieurs centaines de personnes ont participé aux festivités de l’autonomie organisées par le Tapura Huira’atira et ses alliés. Vêtus de rouge, élus et sympathisants ont afflué dans les jardins de la mairie de Papeete, à défaut de pouvoir se réunir à la stèle du parc Paofai.



Comme le veut la tradition depuis 41 ans, l’ambiance était tout de même à la fête avec un accueil au son des ‘ukuleke et des danses spontanées du public. Après un ‘orero et des chants, dont les hymnes polynésien et français lors du lever des drapeaux, la parole a été donnée à des jeunes pour des déclarations franco-tahitiennes tournées vers un avenir en faveur de l’autonomie et de l’implication des nouvelles générations.



​“Un héritage précieux”

Plusieurs personnalités politiques se sont succédé au micro, à commencer par le maire de Papeete, Michel Buillard, qui a qualifié de “regrettable” la disparition de la fête de l'autonomie du calendrier officiel, l’occasion de lancer un appel à l’unité contre les “divergences futiles”. Bruno Sandras, représentant du Amuitahira’a, n’a pas caché sa “colère” face à ce retrait acté par le gouvernement indépendantiste.



L’ancien président de la Polynésie française et leader du Tapura, Édouard Fritch, a rappelé son attachement à l’autonomie. “Ce vivre-ensemble est un héritage précieux, une sagesse collective et une manière de vivre et de gouverner en harmonie. (...) Ce n'est pas un compromis, mais un choix politique assumé”, a-t-il déclaré au sujet de ce statut “évolutif” et “perfectible”.



Avant les interventions de Gaston Flosse et du haut-commissaire Éric Spitz, une douzaine de personnes vêtues de noir emmenées par Joinville Pomare et Hirohiti Tefaarere, ancien représentant à l’assemblée de la Polynésie française, se sont présentées au micro de manière pacifique, surprenant la foule. Ils ont notamment appelé à “respecter les dispositions du traité du 29 juin 1880 de Pomare V pour donner aux Polynésiens la compétence pour régler les conflits fonciers” et à “un devoir de mémoire vis-à-vis de nos anciens”.



Le protocole des festivités a repris avec la prestation d’une troupe marquisienne, suivie de la suite des discours officiels. Rendez-vous est déjà donné pour le lundi 29 juin 2026, malgré l’absence de jour férié.











