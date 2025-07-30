

Les autonomistes à Taïwan

Tahiti, le 27 août 2025 - Taïwan accueille en ce moment même une petite délégation de Polynésie française pour la première fois depuis 40 ans. Celle-ci comprend le sénateur Teva Rohfritsch, Gaston Tong Sang, maire de Bora Bora et ex-président de la Polynésie française, et Édouard Fritch, maire de Pirae.



Une délégation polynésienne, composée de Teva Rohfritsch, Gaston Tong Sang et Édouard Fritch, est arrivée lundi à Taïwan et repartira ce samedi. Un programme chargé l’attend, avec notamment des rencontres avec le ministère de l'Éducation, la Commission ministérielle des affaires autochtones ou encore le ministère de l'Agriculture.



La délégation polynésienne a participé à un banquet organisé par le vice-ministre des Affaires étrangères François Wu et devait se rendre au lac du Soleil et de la Lune, dans le comté de Nantou, pour rencontrer des membres de la communauté autochtone Thao.



Une visite à Kaohsiung pour rencontrer des responsables de la Commission des affaires océaniques et en apprendre plus sur la culture marine de Taïwan est également prévue.



La délégation a aussi été reçue par le vice-ministre Zhizhong. Celui-ci lui a expliqué que Taïwan pouvait être une “clef” de coopération industrielle avec des pays du Pacifique ayant des velléités de construire des passerelles économiques entre eux.



Selon le ministère des Affaires étrangères, Teva Rohfritsch aurait déclaré que Taïwan et la Polynésie française pourraient passer à l’avenir des conventions en partageant “la culture et l'héritage austronésiens”, mais aussi “les arts, le tourisme et la pêche”.

Mercredi 27 Août 2025




