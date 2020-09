Les associations vigilantes à Vaiare

"Aujourd’hui, on est dans le flou total vis-à-vis des travaux qui seront réalisés à la marina. On demande à notre tāvana de Moorea de venir nous donner des informations et écouter nos avis. Si on nous donne des bons arguments, on acceptera sans problème. Sinon, on refusera. Ce qui est sûr, c’est qu’on s’opposera aux travaux si personne ne vient nous rencontrer. On se battra comme en 2016" prévient Ben Poroiae, un des fervents opposants de l’ancien projet d’agrandissement de la marina à cette époque. Les habitants demandent en effet des informations ainsi que des explications. "Ils nous parlent par exemple de dragage maritime dans le couloir d’entrée de la marina. On aimerait savoir la longueur de la zone à draguer ainsi que la profondeur. Ne vont-ils pas aller plus loin ? Idem quand ils nous parlent d’utilisation des matériaux en remblai. Cela signifie quoi et où cela va se faire exactement ?" s’interroge Arnold Vahapata. Ce dernier s’étonne toutefois du lancement de cette nouvelle enquête publique de la marina de Vaiare alors que la population de Teavaro attend toujours le retour de ses doléances émises dans l’enquête publique de la révision du PGEM. Certaines de leurs questions, qui mentionnent justement quelques problématiques liées à la marina actuelle, sont toujours sans réponse. "Les pêcheurs lagunaires font face par exemple au problème de l’augmentation de la population de requins dans le lagon de Vaiare. Cela est dû en grande partie aux restes des poissons que les pêcheurs du large jettent à la marina. Nous avons aussi constaté que certains propriétaires à la marina entretiennent leur voilier sans le sortir de l’eau. Ce qui fait que les substances polluantes utilisées pour l’entretien polluent le lagon. On a également proposé que les voiliers restent pendant une durée limitée dans la marina. Il faut qu’ils viennent en vacances et non pour être des résidents de la marina de Vaiare. Cela va ainsi contribuer à l’augmentation du flux ainsi qu’à la diminution du nombre de voiliers sur l’île. C’est comme cela qu’on pourra respecter la volonté de la municipalité de Moorea ainsi que de la population de vouloir protéger son lagon" estime Arnold Vahapata. Une des grandes inquiétudes des habitants de Teavaro porte aussi sur la possibilité qu’ils auront (ou pas) de toujours pouvoir pêcher, une fois les travaux de réaménagement terminés, le long des côtes de la baie de Vaiare, notamment dans la zone appartenant au Port Autonome. Ils comptent donc sur le maire de Moorea-Maiao et les représentants du Port Autonome pour qu’une réunion d’information soit organisée en leur faveur dans les prochains jours à Vaiare.