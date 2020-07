Les artistes du confinement récompensés

TAHITI, le 21 juillet 2020 - Durant la période de confinement, la Maison de la culture, en partenariat avec le Musée de Tahiti et des Îles, a lancé un concours virtuel Tahiti / Art en confinement. Cette initiative a remporté un grand d succès. Sur les 265 participants, douze ont été sélectionnés.



" Pendant le confinement, on s’est aperçu que les artistes étaient très actifs. Ce qui nous a poussé à lancer ce concours ", explique Alexandre Tenailleau, chargé de communication à la Maison de la culture.



Les peintres, sculpteurs, musiciens ou encore les groupes de danse ont redoublé de créativité pour continuer à faire vivre la culture. Le concours virtuel Tahiti/Art en confinement a invité les artistes à partager leur travail.



Aucune thématique n’était imposée, les œuvres devaient seulement avoir été réalisées entre le 21 mars et le 29 avril 2020, la période de confinement, et devaient être postées sur la page Facebook du concours avec le hashtag #Tahitiartconfinement.



Pas moins de 265 participations ont été enregistrées : 18 en sculpture, 194 en arts graphiques, 19 en audiovisuelle et 1 en création musicale. "Dès les premiers jours, ont recevait une trentaine de sollicitation par jour", se rappelle Alexandre Tenailleau. C’était foisonnant et " agréablement surprenant ", " on a découvert de véritables talents ".



Initialement, quatre catégories ont été établies : arts graphiques, sculpture, audiovisuel et création musicale (chansons inédites en langues vernaculaires).



En cours de route, une autre catégorie a été ajoutée devant l’affluence d’œuvres réalisées par des enfants. Tahiti art en confinement a donc ouvert ses portes aux mineurs.



Les lauréats de toutes les catégories ont été dévoilés vendredi dernier. Pour les déterminer, étaient pris en compte : le vote du public (nombre de likes sur la publication), ainsi que le vote du jury qui s’est réuni à deux reprises.