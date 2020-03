Les agents du Pays appelés à rester chez eux

Tahiti, le 22 mars 2020 - Dans un communiqué de la présidence diffusé dimanche en début de soirée, le président du Pays Edouard Fritch a appelé l'ensemble des agents du Pays à "désormais rester chez eux et ne pas se rendre sur leur lieu de travail".



Le communiqué de la présidence est tombé dimanche en début de soirée. "Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le président de la Polynésie française Edouard Fritch indique à l’ensemble des agents du Pays qu’ils doivent désormais rester chez eux et ne pas se rendre sur leur lieu de travail", indique le Pays. "Les chefs de service prendront contact directement avec les agents dont la présence serait nécessaire".



Le président appelle à nouveau l’ensemble des Polynésiens à respecter les consignes de confinement et à rester à domicile si leur présence sur leur lieu de travail n’est pas indispensable, conclut le communiqué.